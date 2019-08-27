Yıldırım, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a seslendi!

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Kars Türkiye İnsan Hakları ve Etik Kurulu Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a seslendi.

Ermenistan’ın Şırak şehrinin kent meydanına dikilen Talat Paşa’nın katili olan Soğomon Tehliryan’ın ayağının altında Talat Paşa’nın kesik başı olan heykele tepki gösteren Kars Türkiye İnsan Hakları ve Etik Kurulu Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, “Türk düşmanlığını körükleyecek bu ucube anıtı der hal kaldırın.” dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a seslenen Yıldırım yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Bulunduğunuz makamın büyüklüğünün farkına vararak emperyalist ve siyasi oyunun iki halk arasın da ne gibi sonuçlarının olacağının farkına vararak gereğini yapmanızı bekliyoruz. Türkiye, Ermenileri patrikliği olmak üzere Ermeni Milletvekilleri, Ermeni Vakıf ve Dernekler yazılı ve görsel basını bu dikilen heykelin derhal kaldırılmasına destek olmaya davet ediyorum. Heykelin, ayakucunda tasvir edilen İttihad Terakki hareketinin öncülerinden Mehmet Talat Paşa’nın kesik başı, bilinçli bir şekilde heykele koyulması dikkat çekti. Her daim Emperyalistlerin maşası olmuş ve hala günümüzde kullanılan toplum ve milletler var olmuş olmaya devam etmektedir. İşte bunlardan bir örnekte Ermeni katil Tehliryan. Bilindiği üzere Talat Paşa’ya Berlin’de evinin bulunduğu Hardenberg Sokak 17 nolu evin önün de şehit etmiştir. Ermenistan’ın Şırak şehrinin kent meydanına dikilen ucube anıt nefret siyasi ortamın bir sonucudur. Siyasilerin önemi o kadar büyük ki. Nefret söylemini ortaya attıktan sonra kişi nefret söylemiyle dolduysa hedef arıyor. Kafasına yerleştirilen nefret söylemi doneleri millet düşmanlığını tetikliyor ve saldırgan bir caniye dönüştürüyor. Kafasında birebir ilişkisini kuruyor. Algılayamadığı, kabul etmediği bir milletle karşı karşıya kalınca onu yok etmeye çalışıyor. Bunun empatisini yapamıyorum ama bir bakıma o milletle hesaplaşıyor olarak kendini hissediyor diyebilirim. Çok garip bir durum. Bugün sadece nefret söyleminden payını o millet değil, doğa, hayvan, kadın, çocuk gibi her şey payını alacaktır.”

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