Van Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Arşivi Genişliyor

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Van’ın tarihini, kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam ettiren VanBüyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, içeriği Van olan 4 kitabı ilk defa bastı. Büyükşehir yayınları arasında yer alan kitap sayısı 12’ye ulaştı. 2018 yılında başlayan çalışmalarda aralarında Eski Belediye Başkanlarından Aydın Talay’ın ‘Bizim Eller Van ile Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi, Rus GeneralMayewski’nin Doğu Anadolu Raporu, Ümit Kayaçelebi’nin Eski Van’a Doğru Bir Yolculuk, Adnan Özkan’ın Van Şiirleri Antolojisi, Ali Laleci’nin Şiirlerde Van ve Hüseyin Çelik’in Van’da Ermeni Mezalimi’nin de bulunduğu 7 kitabın basımı gerçekleştirilmişti. Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun anısına ‘Yüzüncü Yıl Dizisi’ adı altında başlayan çalışmada son olarak yine içeriği tamamen Van olan Tarık Ziya Arvas’ın Van Vilayeti, Yılmaz Önay’ın Van Efsaneleri ve Van Yatırları ile Menkıbeleri, Rahmi Tekin’in Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van kitabı raflardaki yerini aldı. Kitap serisine sahip olmak isteyen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki kütüphanelerde rahatlıkla kitaplara ulaşabilecek.

Kaynak : İHA

http://beyazgazete.com/haber/2019/8/27/van-buyuksehir-belediyesi-nin-kitap-arsivi-genisliyor-5203762.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...