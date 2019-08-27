Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği mutlak destek bizim için ciddi tehdittir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Rusya ile ilişkilerinin güvenilir stratejik düzeyde olduğunu belirttiği açıklamada Ermenistan için mevcut olan güvenlik tehditlerinden de bahsetti.

Bu bağlamda Mnatsakanyan Türkiye’nin Ermenistan’ın güvenliğini zedeleyen adımlarını sıraladı. Dışişleri Bakanı Zohrab Mntasakanyan’a göre Türkiye tarafından Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmaktan vazgeçilmesi, Ermenistan’ı abluka altında tutması, Ermeni Soykırımını devamlı bir şekilde inkar atmesi ve son zamanlarda artık soykırım politikasının farklı bahanelerle haklı göstermesi, Karabağ meselesinde Azerbaycan’a verdiği mutlak desteği Ermenistan için ciddi güvenlik sorunlar yaratıyor ve ciddi bir tehlike oluşturuyorlar.

Bu tehditlere karşı direnme ve kendi güvenliğini koruma gerekçesiyle Ermenistan dış politika önceliklerini belirtiyor.

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