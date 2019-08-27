Sevgili Cemaatimize duyurulur:
1. Kumkapı Dışı S. Harutyun Kilisesi Din Görevlisi Rahip Mağakya Beskisizyan Askerlik Görevinde bulunacağı için 22 Eylül 2019, Pazar gününe kadar adı geçen Kilise’de ayin yapılamayacaktır.
2. Aghtamar S. Haç Kilisesi’ne gerçekleştirilecek İnanç Ziyareti nedeniyle aşağıda adı geçen kiliselerde 8 Eylül 2019, Pazar günü ayin gerçekleşirilemeyecektir:
a. Kadıköy, S. Takavor Kilisesi,
b. Üsküdar, S. Garabed Kilisesi,
c. Kuruçeşme, Yerevman S. Haç Kilisesi,
d. Taksim, S. Harutyun Kilisesi.
PATRİKLİK SEKRETERYASI
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