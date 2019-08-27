Avrua Parlamentosu’nun 25 kişilik heyeti Karabağ’da

Avrupa Parlamentosu’nun milletvekili Martin Zonneborn, 25 kişilik bir grupla Artsakh’ı (Dağlık Karabağ) ziyaret etti.

“Facebook” üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Artsakh Milli Meclis Başkan Danışmanı Anush Ghavalyan, şu ifadelere yer verdi:

“Milli Meclis Başkanı Ashot Ghulyan, bugün Avrupa Parlamentosu milletvekili Martin Zonneborn’u ağırladı. Avrupa Parlamentosu’nun Alman milletvekili, daha önce verdiği söze uyarak, turize destek vermek ve ülkemizi tanıtmak hedefiyle 25 kişilik bir grupla Artsakh’a geldi”.

Açıklamaya göre, Artsakh’ta AP heyetini, Avrupa Ermeni Davası Konseyi Başkanı Gaspar Karapetyan ve Ofis Müdürü Heghine Evinyan eşlik etti.

Hatırlanacağı üzere, Martin Zonneborn, 29 Ağustos 2018 tarihinde Artsakh’ı ziyaret etmişti. Azerbaycan’ın “kara listesinde” 700’e yakın ismin bulunduğunu bildiğini dile getiren AP millietvekili, bu rakamı 1000’e yükseltmek hedefiyle gelecek yıl büyük bir grupla Artsakh’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Ermenilere çok büyük değer verdiğini açıklayan Zonneborn, eşinin de Ermeni olduğunu bildirmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/27/Karabağ-Avrupa-Parlamentosu/162838

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