Akdamar Kilisesi’ni Kafkas Hristiyanları geri istiyor

Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danaqari, beraberindeki Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Yöneticisi Sevan Maqari ile birlikte… Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danaqari, beraberindeki Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Yöneticisi Sevan Maqari ile birlikte ataları tarafından yapıldığını iddia ettikleri Akdamar Kilisesi’nde ayin gerçekleştirdi. Danaqari, 1836 yılında Çar Rusyası döneminde asimilasyona uğrayan Alban-Udin halkına ait kiliselerin Ermenilere verildiğini iddia etti. Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Van İl Başkanı Müslim Birdal’ın birlikte ortak organize ettiği Van Akdamar Adası’ndaki Akdamar Kilise’sini ziyaret programı için Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Human Rights Azerbaycan Temsilcisi Dr. İsmayil Ağayev, Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danaqari, Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Yöneticisi Sevan Maqari, Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli Van’a geldi. Akdamar Adası’na giden heyet, daha sonra Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danaqari ve Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Yöneticisi Sevan Maqari ile birlikte, ataları tarafından yapıldığını iddia ettikleri Akdamar Kilisesi’nde ayin töreni gerçekleştirdi. Danqari ve Maqari, kilisenin taşlarını birkaç kez öpüp içeri girdi. Dualar eşliğinde kiliseye giren Danqari ve Maqari, daha sonra mum yakıp kısa süre ibadet etti. Adayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ayin sonrası ziyaretçiler papazlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Human Rights Azerbaycan Temsilcisi Dr. İsmayil Ağayev, “Hristiyan Alban-Udin cemaati uzun yıllardır buraya gelmek istedi. Bu arazilerin onların ata-babaların ruhlarının bu topraklarda olduğuna şahitlik etsinler. Bugün çok güzel bir gün oldu. Onlar Allah-ü Teala’nın bize bahşettiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye devletinin yetkilerinin bize gösterdiği ilgi alakaya göre biz bu güzel adada güzel dualar ettik. Ben arzu ederim ki bu dualarımızı Allah tarafından kabul edilsin. Bizim işgal olan topraklarımız işgalden kurtulsun. Ermeni vandalizmin hareketleri son bulsun. Bu cihanda, bu bölgede, bu arazide insanlar kardeş gibi, dost gibi yaşasınlar. Hiçbir milletin hiçbir başka millete karşı toprak iddiası, ev iddiası, ikilisi iddiasında olmasınlar. Bu cihana bir kez geliyoruz. Allah’ın bize verdiği bu canı bir şerefle yaşamalıyız. Diğer dünyada da bizi yaratan Allah’ın karşısında yüzümüz kara olmasın. Düşünürüm ki bizi dinleyen insanlar da bunu terk edecektir. Bu yönde bize destek olan Azerbaycan Olympus şirketler grubuna teşekkür ediyorum” dedi. Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danaqari, “Bugün mukaddes bir gündü. Biz ilk defa bu bölgeye geldik. Çoktan buraya gelme arzumuzdu. 1836 yılında Çar Rusyası, Azerbaycan’da olan bütün kiliselerini, Alban kiliselerini, Manastırların hepsini Ermeni gregoryen kilisesine verdi. Biz de itiraz edip o kiliselerin, manastırların, kapılarını kilitledik. 2006 yılında biz Alban-Udinler oradaki kiliselerin kapılarını açtık. O günden bu yana Allah’ın evini bizim her yerde yaşayan cemaatimiz açtık. Onlar gelip orada duaları rahatça yapıyorlar. Bugün de Allah’ın kelamını, duasını bir kilisede yaptık. Allah’a şükür eyledik. Dediği gibi 1836 yılında Çar Rusyası kararını verip Ermeni gregoryen kilisesine devretti. Bizde ondan sora kiliselerin kapılarını kilitledik. Biz Ermenilere tabii olmuyoruz. Onların adet ve ananelerine biz tabii olmayacağız. Bugün de gördüğünüz gibi biz burada dua ettik, mum yaktık Allah’a şükür ettik. Biz Allah’ın bize verdiği eve geldik” diye konuştu. ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Bugün biz burada Azerbaycan’dan misafirlerimizle Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı, Azarbaycan’da yaşayan Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danaqari ve yönetim kurlu arkadaşımız Sevan Maqari ile birlikte geldi. Bu organizasyonu ASİMDER ile TÜMKİYAD Van Şubesi ile birlikte yaptık. Buraya gelmemizin sebebi 1836 yılından beri bu tarafa Alban halkını ve Udin’lerin burada bulunan kiliselerini Ermeniler, “bu kiliseler bizimdir” diye asimilasyon yapmışlar. İşte bugün burada Alban cemaatinin lideri burada. Kendisi bizzat diyor. Binanın yapılışından belli. Giriş kapısı Alban kilisesi. Bu Nahçıvan’da Türkiye’de Van bölgesi bu Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kiliselerde nerede haç görürlerse Ermeni cemaati “burası bizim kiliselerimizdir” diyor. Bu kiliseler Alban kilisesi ve aynı zamanda Kıpçak Türklere, Hristiyan Türklere ait kiliseler. Onun için kiliselerimize sahip çıkmak adına ve asimilasyona uğramış Alban-Udin halkını buraya getirip bur da yeni bir uyanış yapılması lazım Kendi kiliselerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Bütün Hristiyan alemine açık olan kiliseyi bir ırk olarak kendi tapusu altına almasına karşıyız. Onun için Alban cemaati liderini buraya davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı buraya geldi ve kendisi de açıkladı. Buranın Ermeni kilisesi değil, burası Alban-Udinlere ait ve aynı zamanda Kıpçak Türklerinin kullandığı kilise. Dediğimiz gibi 1836 yılında Ermeni kiliseleri tarafından yapılan asimilasyon halen devam etmektedir. İnşallah bu yeni uyanışla bundan sonraki bu asimilasyonu olayını kıracağız ve cemaat liderimiz buraya geldi burada konuşmasını yaptı, kendisi sahip çıktı ve kendilerine ait olduğunu bildirdi” dedi. https://www.istanbulhaber.com.tr/akdamar-kilisesini-kafkas-hristiyanlari-geri-istiyor-haber-1303578.htm