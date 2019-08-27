Akdamar Kilisesinde Ermenice şarkılar okundu

Van’da Akdamar adasındaki (Akhtamar) kiliseyi ziyaret eden bir grup genç Ermenice direniş şarkıları okudu. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen durmayan gençlere kilisede bulunan diğer ziyaretçilerde eşlik edince ortaya bir koro çıktı.

Daha önce çevre düzenlemesi yapılan ve özel izinle ayin düzenlenilen kilise Ermeniler açısından önemli ibadet merkezlerinden biri kabul ediliyor. İbadete açılması konusunda tatışmaların devam ettiği kilisede, kimi zaman ziyaretçiler tarafından illahiler okunarak protestolar düzenleniyor.

Gençler yapılan video kaydını Ermeni halk direnişcisi Hrayr Dzhokh’un “Sultanın yapabildiğini yapmasına izin ver, kılıç, kılıç, ölüm, sürgün, hapishane, bizi amacımızdan ayıramayacağını bilsin. ” sözleri eşliğinde paylaştı.

Lübnan’dan gelen Ermeni gençlerinin düzenlemiş olduğu bu eylem de sosyal medyada büyük destek geldi.

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