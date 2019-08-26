Tahran’da Ermeni ünlü bilim adamı Heratsi’nin heykeli dikilecek

Tahran Devlet Tıp Üniversitesi konseyinin aldığı kararıyla İran’ın başkentinde bulunun Devlet Tıp Üniversitesinin bahçesinde ünlü Ermeni bilim adamı Mkhitar Heratsi’nin heykeli dikilecek. Yerevan Devlet Tıp Üniversitesinin aktardığı bilgilere göre iki ülke ve iki Üniversite arasında işbirliğinin sembolü olarak İran tarafı böyle bir girişimde bulundu.

Bu dostluk adımına cevap olarak Yerevan Devlet Tıp Üniversitesinin bilim konseyi ise Ermenistan’ın başkentinde, Tıp Üniversitesi tarafından inşa edilecek ‘Doktorlar bahçesinde’ İran’lı bilim adamı İbn-I Sina’nın (Avicenna) heykelini dikmeye karar verdi.

Tahran Devlet TIP Üniversitesi heyeti resmi ziyaret için 2019 yılının Mayıs ayında Yerevan’da bulunuyordu. Bu ziyaret çerçevesinde Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi ile uzun vadeli ve çok taraflı işbirliğiyle ilgili anlaşmalara varıldı.

Bu işbirliği kapsamında karşılıklı ziyaretler, değişim programları ve iki üniversitenin öğrencileri için yeni imkanlar sağlayan projeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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