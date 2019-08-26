Karabağ’da Armenoloji konferansı düzenleniyor

Artsakh’ta (Karabağ) Mesrop Maştots’un adını taşıyan Matenadaran-Gandzasar bilim ve kültür merkezinde 26-27 Ağustos tarihlerinde ‘Ermenistan’ın doğu bölgeleri: tarih ve kültürü’ başlıklı uluslararası Armenoloji konferansı gerçekleşecek.

Bilim ve kültür merkezinin sunduğu bilgilere göre bu etkinlik Ermenistan El Yazmaları Müze Ensitüsü Matenadaran, Armenoloji Araştırmaları Uluslararası Derneği ve Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı tarafından organize edildi.

‘Ermenistan’ın doğu bölgeleri: tarih ve kültürü’ başlıklı uluslararası Armenoloji konferansına Karabağ’dan, Ermenistan’dan ve Avrupa ülkelerinden birçok ünlü eğitim kuruluşlarından temsilciler konuşma yapacaklar.

Konferansın açılışı ise 26 Ağustos saat 10:30’ta gerçekleştirilecek.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...