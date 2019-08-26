Fransa Büyükelçisi Ermenistan’ın Gyumri şehrini UNESCO listesine dahil etme istediklerini açıkladı

Ermenistan’da 25 Ağustos tarihinde Gyumri şehrinin günü kutlandı. Ermenistan’da Fransa Büyükelçisi Jonathan Lacote Gyumri’yi Ermenistan’ın kültürel başkenti olarak tanımladı.Kendi resmi facebook sayfasından Fransa büyükelçisi tüm Gyumrililerin bayramını kutlayarak şehrin gelişmesine destek olacaklarını da ifade etti.

Jonathan Lacote yaptığı paylaşımda “Hareketli ve işlek Yerevan Ermenistan’ın başkentiyken Gyumri şüphesiz Ermeni kültürel mirasının başkentidir ve Gyumri kendi sokaklarında, mimarisinde medeniyet hafızası barındırıyor. Gyumri bazen Leninakan adıyla tanınıyor, çünkü 1988 yılındaki büyük deprem döneminde o adı taşıyordu. Gyumri’de her ailenin zarar gördüğü bu depremden sonra yara izleri var olmaya devam ediyor, fakat bütün Ermenistan gibi Gyumri de şimdi yeniden ümitle doldu. Gyumri’nin sokakları güzelleşiyor, işyerleri çoğalıyor ve şehir yeni turistleri kabul etmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Fransa Büyükelçisi Gyumri’yi 19’uncu yüzyıla özel kültürel mirasından ve bu mirasın görünümün korunmuş olduğundan dolayı şehri UNESCO kültür mirası listesine dahil etme konusunda niyetli olduklarını ve bunu desteklediklerini açıkladı.

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