Ermenistan’daki Devlet Tıp Üniversitesi, en iyi yabancı tıp üniversitesi olarak Hindistan’da ödül aldı

Günler önce Hindistan’ın başkenti Delhi’de düzenlenen “Eğitimde mükemmellik, küresel seçim” adlı ödül töreni düzenlendi. Ermenistan’daki bulanan Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi (YDTÜ), “hintler için en iyi yabancı tıp üniversite” kategorisinde ödül kazandı.

Ödülü, Hindistan’da YDTÜ Mezunları Birliği Başkanı Daljeet Singh Chauhan ile YDTÜ uluslararası faaliyet ve dış bağlantılardan sorumlu Rektör Yardımcısı Yervand Sahakyan’a tanınmış Hint oyuncu Jackie Shroff takdim etti.

Mkhitar Heratsi adını taşıyan Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi’nde eğitim alan yabancı öğrenciler arasında Hint öğrencilerin sayısı hep en yüksek olanlardandır. Şuanda üniversitede yaklaşık 600 Hint öğrenci okuyor.

Hindistan’da, yabancı ülkeler tıp üniversiteleri mezunları için düzenlenen sınavlarda YDTÜ mezunları çoğunluk oluşturuyor. Ermenistan’da tıp eğitimi aldıktan sonra ülkelerine dönen Hint öğrenciler, çalışma hayatlarına başlamadan önce yabancı tıp mezunları sınavını başarıyla geçerek hem YTDÜ, hem Ermenistan itibarını uluslararası eğitim platformlarında yükseltiyor.

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