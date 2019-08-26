60 yaşındaki Ermenistan vatandaşı Sevan Gölü’nü yüzerek geçti (video)

20 Ağustos’ta Sevan gölünün kıyısında bulunan Gavar şehrinde doğan 60 yaşındaki Ermenistan vatandaşı Gagik Gozeyan Sevan Gölü’nün bir kıyısından diğerine yüzerek geçmeye başardı.

Kendisine acil durum için bir teknenin eşlik ettiği Gozeyan, 7 kilometreyi 8 saat’te katederek, gölün diğer tarafına geçti.

Vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Gozeyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de Sevan gölünü geçme başarısı gösterdiğini söyledi.

Yaşlı yüzücü kendi girişimini 2016’da Karabağ’da patlak veren Nisan Savaşı’nda şehit düşen Ermeni kahramanların anısına adadı.

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