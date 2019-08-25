Evangelistler Harran’da! Ayin yaptılar

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Şanlıurfa’nın tarihi yerlerini görmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistler, kendi dinlerini de Harran topraklarına taşıdı.

Türkiye’nin en önemli tarihi kentlerinden olan Şanlıurfa, turistlerin ilgi odağı oluyor.



Tarihi yerleri ile dikkatleri üzerine çeken Urfa; sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilk uğrak yerlerinden. Farklı dinlere mensup birçok turistin seyahat listesinde yer alan Urfa, Balıklıgöl’ü, Göbeklitepe’si, Harran‘ı, Halfeti’si ve birçok tarihi güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.



Tur şirketlerinin de tarihi ile dikkatini çeken Urfa, dün bir grupHristiyanı ağırladı. Kentin birçok tarihi yerini gezen turistler, Hristiyanlıkta kutsal sayılan Harran topraklarını da unutmadı.Evangelistler, Harran’daki açık alanda dini törenlerini de gerçekleştirdi.



Turistlerin Harran’da ayin yapmasını değerlendiren Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Kurucu Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, kente çok büyük katkısı olacağını söyledi.



‘UNESCO’DA FAYDALI OLACAK’

Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

“Yurtdışından düzenlenen turlar son derece önemli. İstanbul merkezli Brezilya’dan, Uganda’dan, Mozambik’ten Hristiyanların Evangelist diye adlandırılan kesimi, Urfa’ya ciddi bir tanıtım akışı gerçekleştirdi. Gittikleri yerlerde, kutsal toprakların burada olması nedeniyle özel bir ilgi gösteriyorlar. Bunların bu şekilde yapılaması son derece önemli. İlerleyen zamanlarda UNESCO’da da Harran’a çok faydası olacak. Bu yüzden, ben emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özlem DİKMEN/BİHA

https://www.gazeteipekyol.com/gundem/evangelistler_harran_da_ayin_yaptilar-h48809.html

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