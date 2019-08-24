8 bin yıllık mutlu insanlar ülkesi

Latmos bölgesindeki kayaların oyuklarında bulunan 8 bin yıllık tarih öncesi döneme ait kaya resimleri dikkat çekiyor. Bu resimleri diğer tarih öncesi çizimlerden ayıran şey ise mutluluğu resmetmesi.

Muğla ve Aydın il sınırında uzanan Beşparmak Dağları, antik ismiyle “Latmos” olarak biliniyor. Latmos Dağları’nda 1994 yılında tarih öncesi dönemlere ait çizimler bulundu. 8 bin yıllık bu ilginç kaya resimlerinin kaşifi ise Alman arkeolog Anneliese Peshlow. Hiçbir şekilde av, savaş gibi şiddet içeren sahnelerin yer almadığı, aile, şölen, dinsel ritüeller ve tanrıları simgeleyen figürlerden oluşan kaya resimleri, Anadolu’da son yılların en büyük tarih öncesi arkeolojik buluntuları arasında kabul ediliyor.



İLHAM KAYNAĞI

Bir bölümü Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve Bafa Gölü kıyısındaki Latmos, Hz. İsa ve 12 havarisinin fresklerinin bulunduğu Yediler Manastırı, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle de turistlerin, yürüyüş yapmak isteyen doğaseverlerin uğrak seyahat rotaları arasında yer alıyor. Ayrıca 8 bin yıllık geçmişe sahip olan kaya resimleri, Latmos’ta turistik işletmelerin duvarlarını süslüyor ve Milas’ta çeşitli takılar üreten sanatçılara ilham oluyor. Latmos bölgesinde hala keşfedilmeyi bekleyen kaya resimlerinin bulunduğu görüşünü savunan Dr. Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl, “Bizans Dönemi’ne ait manastır, kilise ve kale yapılarının bulunduğu Latmos, gizemli bir coğrafya ve yıllardır araştırmacıların ilgisini çekiyor. İnsanlık mirasına ev sahipliği yapan bu coğrafyada en ilgi çeken kültürel değerlerden birini tarih öncesi dönemlere ait kaya resimleri oluşturuyor. Kaya oyuklarında sert zemine sarı ve kırmızı renkte çizilmiş olan bu resimler, figür ve kompozisyon bakımından oldukça zengin… Resimlerde herhangi bir şiddet ögesi yer almıyor. Resimlerdeki figürleri incelediğimizde, mutlu insanlardan oluşan aileleri, şölenleri ve çeşitli ritüelleri görüyoruz” diye konuştu.

VOLKAN YILDIZ

https://www.yeniasir.com.tr/cumartesi/2019/08/24/8-bin-yillik-mutlu-insanlar-ulkesi

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