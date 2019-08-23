Winston Churchill ve Ermeni ‘Dvin’ konyağının dikkat çekici hikayesi

1945 yılında Yalta konferansı sırasında Sovyet lideri Jozef Stalin Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’e Ermeni ‘Dvin’ konyağı ikram etti. Churchill bu konyağı çok beğendi ve Stalin’den 1 şişe hediye istedi.

Stalin’in verdiği talimata göre her ay İngiltere Başbakanına 12 şişe Ermeni ‘Dvin’ konyağı gönderiliyordu. 1947 yılında Churchill Stalin’e yazdığı mektupta son gönderilen konyakların kalitesinin kötüye gittiğini bildiriyor.

Sovyet lideri sorunu anlama ve çözme talimatı veriyor. Ermenistan’da bulunun Yerevan Konyak fabrikasının konyağı eskitme ustası Margar Sedrakyan’ın Sibirya’ya sürgün edildiği ve bu yüzden konyağın kalitesinin düştüğünü ortaya çıkıyor.

Whinston Churchill’in ricasıyla Margar Sedrakyan sürgünden geri getiriliyor ve fabrikada çalışmaya devam ediyor. Ermeni ‘Dvin’ konyağı tekrar eski tadına kavuşuyor.

Whinston Churchill ölene kadar bu konyağı içmeye devam ediyor. Yıllar sonra Rus ünlü yazar Boris Pasternak Margar Sedrakyan hakkında bu cümleyi yazdı: “O, konyağın Ermenice konuştuğunu bütün dünyaya itiraf ettirdi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/23/Winston-Churchill-Ermeni-konyak/162654

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