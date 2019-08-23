LGBTİ+ bireyler için alternatif olimpiyatlar Heybeliada’da başladı

Yarışacak takımların çoğunluğunu LGBTİ+ bireyler ve kadınların oluşturduğu spor müsabakalarını içinde barındıran Queer Olympix İstanbul Heybeliada’da başladı.

23 – 25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Heybeliada ve Kalamış’ta düzenlenecek Queer Olympix programında futbol, plaj voleybolu ve uzun atlama turnuvaları yer alıyor. Yarışmaların yanı sıra atölyeler, forum ve piknik gibi etkinlikler de katılımcıları bekliyor.

“Ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer olmayan; her bedenin, her cinsiyetin keyif alarak oyun oynayabileceği ve pasların eşit dağıldığı, küfürsüz, yaratıcı takım oyunlarına yer veren kuir spor buluşması” için çağrı yapan Queer Olympix için sporcular ve izleyiciler sabah saatlerinde Kadıköy’de buluştu.

Heybeliada’da tanışma oyunları ve yoga atölyesiyle başlayan Queer Olympix, hafta sonu boyunca Kalamış’ta devam edecek.

Bu yıl 3. düzenlenen Queer Olympix’i organizatörleri “Kadın ve LGBTİ+ olarak kent yaşamı içerisindeki birçok ayrımcı, cinsiyetçi, fobik söylemler ve edimler nedeniyle yaşadığımız zorlukları bir nebze olsun hafifletmek, bir araya gelmek ve ‘kamusal alanda vardık, var olacağız’ demek adına düzenlediğimiz üç güne yayılan çeşitli spor dallarini kapsayan bir etkinlik.” şeklinde tanımlıyor.

https://tr.euronews.com/2019/08/23/lgbti-bireyler-icin-alternatif-olimpiyatlar-heybeliada-da-basladi?fbclid=IwAR2LxlujIr3NonhL3rLOgDQmQp3abeEGQIkA5BDA1uZYqloKKMzDlG7WVnI

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