Kaçaturyan kardeşler: Rusya’da yıllarca kendilerini taciz eden babalarını öldüren, aktivistlerin desteklediği 3 kadın

Nina Nazarova

3 Rus kız kardeş, Temmuz 2018’de Moskova’daki dairelerinde, babalarını uykuda bıçaklayıp öldürdü.

Soruşturmayı yürütenler, genç kadınların babaları tarafından yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını tespit etti.

Cinayetten suçlu bulunan Kaçaturyan kardeşlere ne olacağı, Rusya’nın en çok tartışılan konularından biri oldu. 300 bin kişi, onların serbest bırakılmaları çağrısında bulunan dilekçeye imza attı.

Babaya ne oldu?

27 Temmuz 2018’de 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan, o zaman 18 yaşın altında olan kız çocukları Krestina, Angelina ve Maria’yı bir bir odasına çağırdı ve evi yeterince iyi temizlemedikleri için azarlayıp, yüzlerine biber gazı sıktı.

Daha sonra uykuya daldığında, çocukları babalarına bir bıçak, çekiç ve biber gazıyla saldırıp kafasında, boynunda ve göğsünde ciddi yaralar açtı. null

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49438807?CMP=share_btn_me&fbclid=IwAR30l2nTqfRHaTtQgwCcHWjezKUszghLmO6I0VhBFqM2r7l7t60BGGd1xzw

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