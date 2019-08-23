ARİN PERT DANS GRUBU KINALIADA’DA İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ

Anuş Karmen Sar

HYETERT- Ermenistan’dan gelen Arin Pert Dans Grubu Kınalıada Teos Restaurant’da sahne aldı. Gösteriye İstanbul Patrikhanesi’nden Değabah Sahak Episkopos Maşalyan, Kınalıada Ruhani Çobanı Harutyun Apeğa Damadyan, Kıdemli Peder Kirkor Damadyan, Peder Şirvan Murzyan, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Selina Doğan ve birçok misafir davetliydi.

Gösteri “Mer Barerı Yev Menk” grubunun önderliğinde gerçekleşti. Onlara bu çalışmada İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, Surp Haç Tbrevank Vakfı ve Aramyan Derneği Yönetimi destek oldular.

Gösterinin sonunda izleyenler memnuniyet ve mutluluklarını samimi alkışlarıyla gösterdiler.

Sevan Ataoğlu, gösteriye katkı sağlayan kişileri; Haçik Canel, Ari Hergel, Minas Oflaz, Bedros Üşenmez, Penyamin Üşenmez, Şant Bostan, Istepan Balık ve Harutyun Özer’i sahneye davet etti. Dansçılar kendilerine hatıra olarak hediyelerini taktim ettiler.

Gösteri sonunda Değabah Srpazan Hayr anadilde yaptığı konuşmanın ardından yerel dilde de şöyle konuştu:

“Gerçekten müzik, dans ve sanat halklar arasında en sağlam ve en güzel köprü. Aslında şarkı söyleyen dans eden insanları gördüğümüzde biz diyoruz ki, boş yere kavga ediyoruz, bu savaşlar boş yere. Bu dünyaya gelişimizin asıl sebebi, hayatın zevkini çıkarmak ve el ele, kol kola dans etmek. Tanrı bizi bu duygularla dünyaya gönderiyor. Birbirimizi sevelim ve o sevgiyi her şekilde ifade edelim diye.

Dans dilden önce gelir. İnsanlık konuşmadan önce dans ediyordu. Bebek de konuşmayı öğrenmeden önce oynamaya başlar. YouTube’da annesinin karnında, dışarda müzik çaldığında el çırpan bir bebeğin videosu dolaşıyor.

Öyle ki, gelin dansı çoğaltalım. Müziği çoğaltalım. Bizden dostluk şarkıları yükselsin. Hem Tanrı memnun olsun hem de biz yaşamdan zevk alalım.

Bunu sağlayan Ermenistan’dan gelen genç kardeşlerimize, sevgili Hagop Güleçe ve bu girişime destek olan herkese Sevan Ataoğlu şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yazın en güzel etkinliklerinden biriydi sağolun varolun.”

Gecenin sonunda Degabah Episkopos Sahak Maşalyan, Avantagan Dans Topluluğu’nun sanat yönetmeni ve çalıştırıcısı Hagop Ari Güleç’e bir hediye taktım etti.

Ermenice’den tercüme: Leda Koç

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