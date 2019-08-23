Ararat-Armenia futbol takımı Avrupa Ligi grup aşamasına daha çok yaklaştı (video)

İlk kez bir Ermenistan takımı UEFA Avrupa Ligi’nde play-off’ta oynadı. Ermenistan şampiyonu ”Ararat-Armenia” 22 Ağustos’ta Avrupa Ligi Play-off turunda Yerevan’daki Cumhuriyet stadyumunda Lüksemburg şampiyonu Dudelange takımıyla karşı karşıya geldi.

Maça güvenle başlayan Ararat Armenia tehlikeli anlar yarattı ve 22’inci dakikada artık durumu 1:0 yaptı. İkinci yarıda Dudelange maçın 68’inci dakikasında attığı golle beraberliği yakaladı.

Fakat maçın 90 dakikaları sona erdikten sonra maçın uzatma 3’üncü dakikasında Ermenistan şampiyonu Ararat Armenia son bir gayrette bulunarak gerçekleştirdiği atak sonucunda durumu 2:1 yaptı. Takıma galibeyet getiren gole ise İlya Antonov imza attı.

Rövanş maçı 29 Ağustos’ta Lüksemburg’da gerçekleşecek. Bu iki maç sonucunda galip gelen takım artık Avrupa Ligi grup aşamasında katılmaya izin kazanacak. Ararat Armenia Yerevan’daki zaferden sonra bu aşamaya daha çok yaklaştı.

İşte Ararat-Armenia’ya galibiyet getiren gol !

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/23/Ararat-Armenia-Avrupa-Ligi/162653

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