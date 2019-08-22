Ünlü Ermeni oyuncu hastaneden taburcu oldu

Sovyetler Birliği Halk oyuncusu Armen Dzhigarkhanyan yaşadığı ve çalıştığı Moskova’da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

21 Ağustos’ta ünlü Ermeni oyuncu’nun arkadaşı Artur Soğomonyan’ın bildirdiğine göre Dzigarkhanyan hastaneden taburcu oldu.

Artur Soğomonyan ‘Ria Novosti’ye verdiği röportajda “Dzhigarkhanyan hastaneden çıktı. Şimdi durumu iyidir. Önümüzdeki günlerde tiyatroya gidecek.” dile getirdi.

Ne olmuştu?

Rusya “5. Kanal”ın haberine göre ünlü oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu belirtilmişti. Hastaneye kaldırılması nedeni ise aktörün kalp sorunları olmuştu. Son günlerde Dzhigarkhanyan’ın yönettiği tiyatroda yeni oyunun sahnelenme hazırlıkları için kendisinin gergin bir şekilde çalıştığı için rahatsızlandığı kaydediliyordu.

Aylar önce 34 yaşındaki 3. karısı piyanist Vitalina Tsymbalyuk-Romanovskaya’dan boşanması ile yaşandığı skandal Dzhigarkhanyan’ın ciddi bir rahatsızlk yaşanmaya ve haftalarca hastanede bulunma nedeni olmuştu. Bundan sonra ünlü atör tiyatrosunun yönetimini yapan Tsymbalyuk-Romanovskaya’yı görevden uzaklaştırarak kendisini yağmalamak için hakkında dava açtı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/22/Ermeni-Dzhigarkhanyan-oyuncu/162552

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