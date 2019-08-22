Uluslararası müdahale istemişler…

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Markar Esayan

İki HDP’li milletvekili Güney Amerika turuna çıkmışlar. Uluslararası güçlerden Türkiye’ye müdahale etmelerini istemişler.

Bu tiplerin ülke ülke, parlamento parlamento dolaşarak Türkiye’ye müdahale çağrısı yapmaları beni zaman makinesine bindirerek geçen yüzyıl başına götürdü. PKK ve HDP’nin Taşnak ve Hınçaklardan fazlası var eksiği yok.

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Anaide Ter Minassian, “Ermeni Devrimci Hareketinde Milliyetçilik ve Sosyalizm” adlı kitabında “Taşnaklar büyük devletlerin Ermeni hareketi yararına duruma müdahale edeceği umudundaydılar” diye yazıyor.

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Türkiye tarafının ise hâlâ anlayamadığı, bunların Osmanlı Ermenisi değil, sosyalist/milliyetçi Kafkas Ermenileri olmasıdır. Osmanlı Ermenilerinin ülkesine karşı, yaşadıkları tüm ağır sıkıntılara rağmen ülke çapında kitlesel bir isyanı olmamıştır. Taşnak Paris’te, Hınçak Tiflis’te kurulmuştur. Bunların Türk versiyonu ise İttihat ve Terakki’dir. Zaten İttihat ve Taşnak ittifak halindedir. 2. Meşrutiyet’e kadar kadar birlikte hareket etmişlerdir. İkisi de pozitivist/Darwincidir.

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İttihatçı komitacılar sonra dönüp önce Ermenileri, sonra da koca imparatorluğu mahvetmiştir.

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Sosyal demokrat Başkhi İşhanyan o günlerde Taşnakların bu tutumunu “siyasi dilencilik” olarak tanımlıyordu. (Bu Kafkas militanları anlamak için Yervant Odyan’ın “Yoldaş Pançuni” adlı taşlamasını lütfen okuyunuz.)

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HDP’nin bugün yaptığı siyasi dilencilikten de ötedir. PKK ise Taşnak’a birkaç kez tur bindirmiştir. Kürt gençlerini kandırıp, emperyallerin amaçları uğruna ortalama yedi yılda ölmek üzere dağlara veya Suriye düzlüklerine çekmektedir.

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Benzerliklerine rağmen, geçen yüzyıl ile bugün, Şark Sorunu ile Kürt Sorunu arasında kritik farklar da vardır. Osmanlı Ermenilerinin böyle bir şansı olmamıştı ama Türkiye bugün PKK terörü ve Kürt vatandaşları çok sıhhatli biçimde birbirinden ayırmaktadır. PKK şiddeti ile mücadeleyi Kürt karşıtlığı olarak göstermek iftiranın en büyüğüdür. Ülke demokrasisinde hâlâ eksikler olmakla beraber, Kürt Sorunu Erdoğan döneminde esasen çözülmüştür. Türkiye Kürtlerin devletidir. Ha “illa ki devlet kuracağız” diyenler varsa, Halep ordaysa arşın da buradadır. Ama kimse de bu Kürtçü ambalajına sarılı emperyalizm uşaklığını “hak arama mücadelesi” olarak yutturmaya kalkmamalıdır.

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Kendi içimizde çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Uluslararası müdahale çağırmak ya ahmaklıktır ya da provokasyondur. Kürtler bu propaganda makinesine aldanmamalı, onları yalnızlaştırmalıdırlar.

Bu, eşekten düşmüş bir kavmin bir azasının dostça bir uyarısıdır.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/uluslararasi-mudahale-istemisler/haber-999440

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