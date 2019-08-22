Malazgirt Zaferi ilk kez KKTC’de: 1071’den 1571’e

İlk kez KKTC’de organize ediliyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Okçular Vakfı öncülüğünde, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt ve Ahlat ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu sene gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi’nin 948’nci yılı kutlamalarında farklı bir heyecan dikkatlerden kaçmadı. Etkinlikler kapsamında ilk kez KKTC’de de kutlama organize edildi.

Toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile medya mensupları, Türkiye ve KKTC’den kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

1071’den 1571’e

Topantıda, Anadolu’nun fethi ve Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünün idrak edileceği etkinlik ve şehitleri anma töreni hakkında bilgi verildi. Kıbrıs’ın 1571 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde fethedildiği ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla uğrunda mücadele edilen bir toprak parçası olduğu hatırlatılarak etkinliğin önemine vurgu yapıldı.

Çanakkale anma törenleri gibi olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, yarından itibaren Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinliklerde geleneksel sporların ve müziklerin yer alacağını belirterek, “İnşallah Ahlat Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale törenleri büyük bir profil arz etmeye başladıysa aynı profilde ve ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek. Malazgirt ve Ahlat bölgesinde bir panorama müzesi, bir anıt gibi projeler de var. Bunlar da hayata geçtiği zaman inşallah her geçen yıl bu bölgeye daha fazla insanımızın gittiğini göreceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, “1071’den bugüne Anadolu’dayız diyoruz, Anadolu’nun kapısının Türklere açılmasından bahsediyoruz ama işin özünde bir toprağın vatan olması yatıyor” dedi.

Kıbrıs’ta ecdadımız 400 yıl hüküm sürdü

Fetih ile Anadolu topraklarına insanlara daha huzurlu ve mutlu bir dünya görüşünü aşılayan gönül ordularının girdiğini anlatan Erdoğan, “O yüzden bugün Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta ecdadımız 400 yıl hüküm sürmesine rağmen hala görüyorsunuz sadece Türkler ve Müslümanlar yok. Kıbrıs’ta Hristiyanlar da var, Ortodokslar da var. Onların kiliseleri, dilleri, örf ve adetleri, gelenekleri devam ediyor. 20 milyon kilometrekareden daha büyük bir topraktan bahsediyoruz Osmanlı dediğimiz zaman. Bu topraklarda yaşayan bu kadar millet bugüne kültürleriyle, dilleriyle bütün gelenekleriyle ulaşabilmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Türklerin fetih anlayışının hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü barındırdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bugün dünyada mülteci sorunlarından ortaya çıkan ‘beraber yaşayamama’ sorunundan bahsediyoruz. Avrupa’nın azınlık meselesini bir sorun olarak görmeye başlaması, ABD’nin göçmen meselesini büyük bir sorun olarak görmeye başlaması, ‘bir arada yaşayamamanın güçlendiği’ bir sürecin göstergeleri. Biz aslında bir arada nasıl yaşanabildiğini dünyaya öğretmiş bir ecdadın torunlarıyız. ”

Tarihte Türklerin sahip olduğu zamanın en iyi teknolojilerinin ise kitle imhası için değil, toplulukların huzur içinde beraber yaşayabilmesi için kullanıldığını belirten Erdoğan, “Gençlerimizin bu perspektife ihtiyacı var. Zamanımızın en iyi teknolojisine sahip olacağız. Bugün teknoloji, fen, bilim neredeyse bileceğiz ve ötesini hedefleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Malazgirt Zaferi etkinliklerine herkesi bekliyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da “Vakıf olarak tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Türk kültür ve geleneğini yaşatmak, bu topraklardaki varlığımızı kutlamak için tasarladığımız Malazgirt Zaferi etkinliklerine, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Malazgirt’e baktığımız zaman, Anadolu kapılarından herkes için hayırlar isteyen bir duanın geçtiğini görüyoruz. Bu dua, Türk milletinin kendisidir, Anadolu’da kabul olmuştur.

Malazgirt; okun yaydan çıktığı yerdir. Bu ok; Malazgirt’ten Söğüt’e, oradan İstanbul’a, Balkanlar’a ulaşmış; Tuna boylarını gezmiş, bütün Ege ve Akdeniz’i dolaşmıştır.”

Erdoğan da Malazgirt’te olacak

26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Malazgirt ve Ahlat’ta olacağına da vurgu yapılarak, 81 ilden bütün vatandaşlar Ahlat Selçuklu Mezarlığına davet edildi. Malazgirt Zaferi meşalesinin bu sene KKKC’de yakılması, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğal gaz arama gerginliği göz önüne alındığında da ciddi bir mesaj niteliği taşıyor.