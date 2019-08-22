FIDE’ye Ermenistan Parlamentosu milletvekilinden Türkiye mektubu

Türkiye’de düzenlenen Uluslararası satranç turnuvasına Ermeni bayan satranççı Maria Gevorgyan’ın katılımına izin verilmediğinden dolayı Ermenistan Parlamentosu Milletvekili, bilim, eğitim, kültür, diaspora, gençlik ve spor komisyonu başkanı Mkhitar Hayrapetyan Dünya Satranç Federasyonu’na (FIDE) durumun açıklanması talebiyle bir mektup gönderdi.

Hayrapetyan ayrıca satranççı Mariam Gevorgyan ile görüşüp mektubun içeriği hakkında ona bilgi verdi.

Türkiye’de bu günlerde Sivas Buruciye Uluslararası satranç turnuvası gerçekleşiyor. Bu turnuvaya katılmak için Maria Gevorgyan da davet edilmişti. Fakat turnuva başlamadan birkaç gün önce örganizatörlerden Mustafa Eroğlu Gevorgyan’a onun katıldığı halde Azerbaycan temsilcileri yarışmaya katılmaktan vazgeçeceğini gerekçe göstererek Ermeni satranççının turnuvaya katılamayacağını ifade etti.

Böylece davet eden taraf kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinden dolayı Maria Gevorgyan turnuvaya katılamadı.

Ermenistan Parlamentosu Milletvekili Mkhitar Hayrapetyan FIDE’ye yazdığı mektupta bunun ırkçılık ve Ermeni fobisinin bir göstergesi olduğunu vurgulayıp böylece Azerbaycan’ın Türkiye üzerinde baskı uyguladığını dile getirdi.

FIDE’den gerekli adımların atılmasını bekleyen Hayrapetyan, artık bu durumu kınayan açıklamalar Maria Gevorgyan’ın turnuvaya katılacağını sağlayamacağını, fakat sporda nefret ve ırkçılığın benzer durumları önleyebileceğini de belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/22/FIDE-Ermenistan-Parlamentosu-Milletvekili-Türkiye/162569

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