Sanki Taşnak vekilleri gibi!..

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Arjantin’e giden Ebru Günay ile Garo Paylan, PKK’yı savundu; Türkiye’de azınlıkların öldürüldüğü iftirasını attı.

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Latin Amerika’da bir araya geldikleri çevrelere Türkiye’yi şikâyet edip, karalama kampanyası yürütüyor. HDP’liler görüştükleri sendika ve azınlık gruplarının temsilcilerine, Türkiye’de ekonomik ve siyasi kriz olduğunu yalanını söyleyerek, Türkiye’nin Kürt toplumuna karşı savaş açtığını ileri sürüyor. Birinci Dünya savaşı döneminde emperyalistlerin taşeron olarak kullandığı Ermeni Taşnak Partisiyle aynı argümanları kullanan HDP, her fırsatta düşman kimse onun yanında yer alıyor. Üstelik parti programları da Taşnak Partisiyle bire bir örtüşüyor.

ÖCALAN’IN ESKİ AVUKATI

Ekmeğini yedikleri Türkiye’ye nankörlük eden HDP’liler Güney Amerika turunda yine kin kustular. Bir zamanlar terörist başı Öcalan’ın avukatlığını yapan Ebru Günay, “Infobae” isimli haber sitesine verdiği röportajda, Kürkler için ‘azınlık’ deyip “Her Kürt aile, bir yakınının öldürülmesi veya hapsedilmesinden endişeli. Uluslararası toplumun Kürtlere karşı işlenen suçlara göz yummamasını bekliyoruz” dedi.

Günay, Clarin gazetesine verdiği röportajda da yalanlarına devam etti: “Azınlık olup da Erdoğan’a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir.” Günay, Suriye’deki terör örgütü YPG/PKK’yı savunarak, “Suriye’nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANI!

PKK’nın katliamlarına ses çıkarmayan Garo Paylan da Latin Amerika ülkelerine yaptıkları ziyareti, “Kürtlere karşı yaklaşan bir soykırım riskini” dünya ülkelerine duyurmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Her konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kin kusan Paylan, “Erdoğan’dan kurtulmak Türkiye’de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor. Türkiye’de soykırım yaşanmaktadır. Eğer Türkiye’nin işlediği suçlar cezasız kalırsa dünyadaki diğer ülkelerin de aynı suçu işlemesi için bir örnek teşkil edebilir” yalanını söyledi.

Latin Amerika turuna Uruguay’dan başlayan vekillerin Arjantin’den sonra Şili ve Brezilya’yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Haçlı zihniyetli insanlar dün de vardı bugün de…

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, HDP’li Ebru Günay ve Garo Paylan’ın Latin Amerika’da Türkiye’yi karalama kampanyasını ve Ermeni taburlarının terör örgütü PYD/YPG saflarında çarpışmasını gazetemize değerlendirdi. Alabarda, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve birliği temsil eden Cumhurbaşkanı’na karşı farklı ülkelerde ittifak arayışı da yeni değil. Bunun Jön Türkler zamanında dayanan geçmişi bulunuyor. Sultan Abdülhamit’e karşı Avrupa’da kendileriyle ittifak edecek ‘Ehl-i Salip’ değimiz Haçlı zihniyetli insanlarla bir araya gelme fikriyatı vardı. Bugün de var.

Öte yandan Kürtlere azınlık demek; Kürtlere yapılabilecek en büyük hakaret… Bu iktidarın Rum azınlık haklarını iade etmesi, Ermeniler ile ilgili azınlık hususlarını giderme yönündeki gayretleri, Anadolu içinde cemaati bile olmayan kiliseleri Rum Patrikhane lideri ile birlikte ayağa kaldırması görmezden gelinemez.

YPG’DEKİ ERMENİ TABURLARI

Türk düşmanlığı ile beslenen (Suriye’deki) Ermeni taburlarının ya da farklı etnik unsurların PKK/PYD saflarında çarpışması da yeni değil. Sadece Ermeni milislerinin değil, aynı zamanda Afrin’de çatışmalar devam ederken bölgede bizzat bulunan birisi olarak; Mehmetçiğin karşısında aynı zamanda Amerikan özel şirketleri unsurları Black Water gibi birçok firmanın içerisinde, farklı unsurların olduğunu da gördük. 1829 yılında Yunanlılar bir şekilde Atina bölgesinde istiklallerini kazanma maksadıyla her türlü terörü gerçekleştirirken, İngiliz ünlü şair Byron, bizzat savaşmak maksadıyla bu bölgeye kadar gelmişti. Dolayısayla bu yaşadığımız da yeni değil. Biz bütün bunlara rağmen haktan ve adaletten ayrılmaksızın, güç konsolide ederek bölgemizde bize mütecaviz olacak bütün unsurlarla mücadelemizi kesintisiz sürdürmek zorundayız.”

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645139.aspx

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