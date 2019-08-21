Geri Zekalı Değilde Ne Denilir Ermenilerin Dümen Suyuna Giren Türkçülere Haydar Emmi

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Farsçanın etkisinde kaldığı için SELÇUKLUYA Arapçanın etkisinde kaldığı için OSMANLIYA

Her iki dildende etkilenen, bu gün ki Türkmenlerin yaşadığı ülkelerin topraklarını Yüce Türkmen milletine vatan yapan güzide devletlerimiz olan

SELÇUKLUYA,OSMANLIYA,GAZNELİLERE,TOLGADIRLIYA,AKKOYUNLULARA,KARAKOYUNLUYA,SAFAVİLERE,HARZEM ŞAHLARA,Yani geçmişte Müslüman olan TÜRKMEN DEVLETLERİNE Hakaret edenlere TÜRKÇÜ DİYORSAN ONLARIN ALAYI ERMENİ,RUM VE YAHUDİ DÖNMELERİDİR,ÜSTELİK ERMENİ,RUM VE YAHUDİLİK DAVASI GÜDEN HAİN O……..ÇOCUKLARIDIR. (canı gönülden Müslüman olanlara bir sözüm yok onlar benim can gardaşlarımdır lütfen o kardeşlerimiz alınmasınlar)

ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE TÜRK ADI ALMIŞ HALA ERMENİLİK DAVASI GÜDENLER VAR

Evet bizzat konuştuğum adı Arif,Recep,Hakan,İlker,Orhan vs olupta Ermenilik davası güden PKK yandaşları olan hatta asalayı alenen savunanları tanıdım.

Maalesef bunların iki maskesi var TÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRKÇÜLÜK MASKESİ TAKIYORLAR.

Hala Maraş’ta bile şahit olduğum kişiler var, Ermenilik davası güden. Hatta bugün Müslüman gibi görünüp pazar günleri HATAYA AYİNE GİDENLERİ BİLİYORUM. YANİ Ulaşlı Haydar Eski emmi işkembeden atmıyorum, BİLEREK ÜSTÜNE BASARAK SÖYLÜYORUM.

DİL,LİSAN,YAŞAYAN,YÜRÜYEN, KOŞAN BİR OLGUDUR.!

Eskiden edebiyat,ilim ve din lisanlarda belirleyici unsurlardı.hiç bir millet bundan kaçamaz, kaçamamışda.

Şimdi ise teknoloji ile diller,lisanlar evriliyor hadi internetten ve yüksek hızlı teknolojiden kendini koru,koruyamazsın.bu binlerce sene böyledir.

TÜRKÇÜLÜK AKIMI TÜRKMEN OLMAYAN HATTA TÜRKMEN DÜŞMANLARI TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ BİR AKIMDIR. TÜRKÇÜLÜK AKIMININ ÇIKIŞI FRANSANIN,İNGİLİZİN VE YAHUDİLERİN DESTEKLEDİĞİ JÖN TÜRKLERLE BAŞLADI BİR BAKSANA ALLAH AŞKINA BU ADAMLARIN,İTTİFAK ETTİKLERİ ERMENİ TAŞNAK VE HINÇAK PARTİLERİ DEĞİLMİ?

Bu ermeni partileri Anadolu’da milyonlarca Türkmen ve diğer Müslüman unsurları katletmedi mi? Bir bak İTTİHAT-TERAKKİ FIRKASINI JÖN TÜRKLER KURMADIMI? Bu adamlar Osmanlıyı savaşlara sokup milyonlarca vatan evladının şehit olmalarına sebep olmadılar mı?

Sevr ve Mondorosu imzalayanlar kimdi? Osmanlıyı hasta adam edip İngilizlerin isteği ve planları doğrultusunda bu hainler yıkmadı mı?

ELBETTEKİ SAMİMİ TÜRKMEN OLUPTA TÜRKÇÜ OLDUĞUNU SÖYLEYENLERDE VAR BUNLARDAN BİRİDE SENSİN.

Bende aha sana soruyorum Cumhuriyet değerleri denilenlerin içinde bana bir tane BİNLERCE SENELİK TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDEN BİR TEK DEĞER VARMI? VARSA BANA BİRİNİ GÖSTER?

VEYA Beğenmediğiniz Arap veya fars kültürü var mı?

PEKİ İNGİLİZ VE HIRİSTİYAN KÜLTÜRÜNÜN NERDEYSE HER ŞEYİ ALINIP BİZE DAYATILMADIMI?

ARABI,FARSI BAHANE EDİP BENİM ATALARIMA SÖVEN Türkçülük maskesi takmış Ermeni,Rum p….lerine de soruyorum? İngiliz seviciliği yapan yani katiline aşık olanlar bu millete milyonlarca Türkmenin katillerinin değerlerini bize dayatanlara niye bir sözünüz yok?

OYUN BU KADAR BASİT HAYDAR EMMİ.

https://www.anadolupress.com/yerel/geri-zekali-degilde-ne-denilir-ermenilerin-dumen-suyuna-giren-turkculere-haydar-emmi-h21122.html?fbclid=IwAR19AZcdwjQ679q6NaegjXhM9tzI9-UcrfI8z9-v5Z2YU-GWKkF0s_ROHBo

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