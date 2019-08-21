Beşiktaş’ta Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş’ın Ermeni oyuncusu Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi. Siyah beyazlı takım, 29 yaşındaki oyuncuya 4 taksitte 2 milyon 250 bin euro ödeyecek.

Son bir haftadır Aras Özbiliz ile görüşmeler yapan Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi, Başkan Fikret Orman’ın onayı sonrası Ermeni oyuncu ile anlaşmaya vardı.

SADECE 6 MAÇA ÇIKTI

Anlaşmaya göre; Beşiktaş, Aras Özbiliz’e 4 eşit taksitte 2.250.000 euro ödeyecek. Beşiktaş’ta yabancı statüsünde forma giyen Aras, siyah beyazlı formayla yalnızca 6 maça çıktı.

Kaynak: Hürriyet

http://m.fotospor.com/haber-futbol-besiktasta-aras-ozbilizin-sozlesmesi-feshedildi-340922

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