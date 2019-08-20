Lübnan’ın Müslümanlara ev satılmayan ve kiralanmayan yerleşim birimi: Hadat

Lübnanlı Muhammed, iki yıldır başkent Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinin eteklerindeki yerleşim birimi Hadat’ta kontrat yapmadan kiracı olarak yaşıyordu. Ev sahibiyle evi satın almak için anlaşıp tapuyu üzerine geçirmek için ilgili daireye gittiğinde ise şu yanıtı aldı: “Burası Hristiyanların yaşadığı bir yer, sen Müslüman olarak ev satın alamazsın!”

Muhammed’in aldığı yanıt 2010’dan beri Hadat’ta uygulanan, Müslümanlara ev satılmaması ve kiralanmamasını öngören düzenlemenin sonucuydu. Şii olduğunu söyleyen Muhammed düzenlemeyi bilmesine rağmen şansını denediğini belirterek yaşadıklarını BBC’ye anlattı. Onun Hadat’ta yaşamasına izin verilmemesi ülkedeki mezhep çatışmalarını, Müslüman-Hristiyan ayrımına ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

“Herkesin her yerde yaşama hakkı var ama ben ve ailem Müslüman olduğumuz için evimizi terk etmek zorunda kaldık”diyen Muhammed, belediye başkanı George Aoun’un kendisine, “Sen burada Müslümanların ev alamayacağını bilmiyor musun” dediğini anlattı.

“Sorunun ailemdeki başörtülü kadınlar olduğunu ve Hadat’ın Hristiyan çoğunluklu demografik yapısının korunması gerektiğini söyledi” diyen Muhammed, apar topar evden atıldıklarını ve bitmemiş bir inşaatta yaşadıklarını söyleyerek durumdan yakındı.

1990’lara kadar nüfusun yüzde 90’ından fazlasını Hristiyanların oluşturduğu Hadat’a bu tarihten sonra Müslümanlar taşınmaya başladı. Demografik yapının hızla değiştiğini fark eden Belediye Başkanı Aoun, BBC’nin sorularını yanıtlarken bu kararı Müslümanlar dahil toplumun tüm kesimleriyle ve dini liderlerle aldığını öne sürdü.

Aoun, “Bazı başka yerleşim birimlerinde de bu tür uygulamalar var ancak bizim kadar şeffaf yapmıyorlar” dedi.

Aoun’un kararını Hadat’ta yaşayan çoğu Hristiyan, “Burası Hıristiyan semti Hristiyanlar yaşamalı. Onlar da gidip Müslümanların yaşadığı yerlerde yaşasın” diyerek destekliyor.

Hadat’daki Müslümanlara ev kiralamama ve satmama konusundaki yasak sadece Hristiyanların sahip olduğu ev ve iş yerlerini kapsıyor. Hadat’ta yaşayan bir Müslüman evini başka bir Müslümana satabiliyor ya da kiralayabiliyor.

http://www.diken.com.tr/lubnanin-muslumanlara-ev-satilmayan-ve-kiralanmayan-yerlesim-birimi-hadat/

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