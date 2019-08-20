Ermenistan Cumhurbaşkanı, ‘Manchester City’ Başkanı ile bir araya geldi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Manchester’de İngiltere Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City Futbol Kulübünün Başkanı, dünyaca meşhur Mubadala Yatırımcı Şirketi Müdürü Khaldoon Khalifa Al-Mubarak ile bir araya geldi.

Görüşmede Mubadala şirketi ile işbirliğinin perspektifleri ve şirket tarafından Ermenistan’da yatırım yapma projelerinin imkanları konuşuldu.

Mubadala Yatırım Şirketi görev süresi Abu Dabi’nin ekonomisinin çeşitlendirilmesi kolaylaştırmaktır. Onun odak uzun süreli, güçlü mali getiri ve emirlik için somut sosyal faydalar sağlamak için tasarlanan sermaye yatırımları yönetmek üzerindedir.

Khaldoon Khalifa Al-Mubarak Ermenistan Cumhurbaşkanı’na Manchester City kulübünün sahibi olan “The City Football Group” Holdinginin faaliyetlerini sundu. Bu bağlamda taraflar Ermenistan’da futbolun geliştirilmesine yönelik projeler gerçekleştirilmesinin imkanlarını ele aldılar.

Armen Sarkisyan, ‘Manchester City’ Akademisini gezip futbol kulübünün farklı yaş gruplarının spor projelerini gözden geçirdi. Khaldoon Khalifa Al-Mubarak’in davetiyle Cumhurbaşkanı Sarkisyan stadyumda İngiltere Premier Lig’de Manchester City-Tottenham maçı’nı izledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/20/Ermenistan-İngiltere-Manchester-City-Khaldoon-Sarkisyan/162335

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