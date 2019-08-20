ÇOK KÖTÜ

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Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hızla yükseliyor. Bu ırkçı dalga Avrupa’yı tehdit ediyor. Yöneticileri korku sardı. Çünkü bu, bir yangın gibi her ülkeyi kasıp kavuracak ve Avrupa Birliğini çatırdatacak. Belki de her bir ülke birkaç parçaya bölünecek. Zira ırkçılığın er veya geç varacağı nokta bölünme ve küçülmedir.

Avrupa’dan bize ne, diyeniniz olabilir. Ancak bizde de yabancı düşmanlığı ve ırkçılık yükselmeye başladı. Birçok dini, ırkı ve kültürü asırlarca bir arada tutmuş, barış ve huzur içinde yaşamalarını sağlamış Selçuklu ve Osmanlı Devlet’inin bakiyesi bu millette, insanlık suçu bir hareketin yükselmesi çok kötü. Çünkü bu, daha küçük parçalara bölünmenin ilk işaretidir.

Bu işin başını çekenler, daha çok İslam’la problemi olan ulusalcılar ile laikçilerdir. Arkalarındaki eli anlamak için uzun uzadıya düşünmeye gerek yok. Osmanlıyı yıkan elle aynıdır.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığını körükleyen sol ve ulusalcı yazarlar ile bu paralelde düşünen partiler var. Suriyeli mültecilere demediklerini bırakmadılar. Başka yerde işlenmiş cinayet fotoğraflarını, Suriyeliler işlemiş gibi gösterip sosyal medyada servis ederek, mültecilere aylık veriliyor, bizde öğretmenlik ataması bekleyen şu kadar kişi varken, şu kadar Suriyeli öğretmen olarak atandı diye yalan haberler yayarak Suriyeli kardeşlerimize karşı nefret ve düşmanlığı körüklemekteler. Bunlar bize, yabancı, özellikle Türk düşmanlığını amaç edinen ve fırsat buldukça vatandaşlarımızı vahşice öldüren nazileri hatırlatıyor. Mekân farklı ama fikir aynı.

Suriyeli mültecilerden suça iştirak eden yok mu? Dört milyonu aşkın Suriyelinin içinde elbette suç işlemişler var. Fakat bu ferdi suçları genelleyip tüm Suriyeli kardeşlerimizi suçlu saymak hangi akla ve vicdana sığar? Kaldı ki, onların yaptıklarından kat be kat fazlasını vatandaşlarımız yapmıyor mu? Bütün vatandaşlarımızı suçlu mu sayacağız? Almanya’da suça iştirak etmiş gurbetçilerimiz yok mu? Var diye Almanların tüm Türkleri suçlu saymasını hoş karşılar mıyız? Yani tek taraflı düşünmeyip oynanan oyunu ve arkasındaki şer eli görelim diyorum.

Şu an ülkemizde izinsiz yüz binden fazla Ermenistan vatandaşı çalışmaktadır. Bu yazar ve siyasetçilerin bu konuda tek kelime ettiklerini duydunuz mu? Boşuna yorulmayın duyamazsınız. Aksine medyada bunların geri gönderilmeleri konuşulduğunda, bu yazar ve siyasetçiler, bunları açlık ve ölüme mi terk edeceksiniz deyip hemen karşı çıkmışlardı. Fakat konu Suriyeliler, Müslümanlar olunca hepsi birer azılı şovenist kesildiler. Oysa Suriyeliler Ermenililer gibi çalışmaya değil, canlarını kurtarmak için gelmişlerdi. Bu millet unların kim, kime ve neye karşı olduklarını çok iyi biliyor.

Ayrıca bin yıldan beri beraber yaşadığımız Suriye, Irak gibi ülkelerle aramızdaki sınırı biz çizmedik. Daha kolay sömürsünler diye İngiliz ve Fransızlar çizdi. Emperyalistlerin çizdiği sınırı neden kabul edecekmişiz ki?

İslam toplumunun temelinde Ensar ve Muhacir kardeşliği yattığını asla unutmayalım. “Ancak müminler kardeştir” düsturuna gönülden bağlı, İslam inanç ve kültürüyle yoğurulmuş bu necip milletin hiçbir ferdi bu kardeşliğin zedelenmesine müsaade etmez. Irkçılık sapkınlığına meyletmez ve etmemeli de. Dolduruşa gelen kardeşlerini de uyarır.

Biz büyük devletler kurmuş ve milyonlarca mazlumu barındırmış bir milletin ahfadıyız (torunlarıyız). Büyük düşünmeye mecburuz. Bu nedenle bütçesine göre mazlum ve mağdura en çok yardım eden ülke olmuşuz. Onların duası ve Mevla’nın yardım ve bereketinin bizimle olduğu inancını daime koruyalım.

https://www.gunisigigazetesi.net/cok-kotu-makale,10939.html

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