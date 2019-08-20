Azerbaycanlı aktivist Ermenistan’ın Gürcistan Büyükelçisi՛nin gösterdiği faaliyetlere hayran kaldı

Gürcistan’daki ünlü Azerbaycanlı sivil aktivist Samira Bayramova sosyal medya hesabı üzerinden Ermenistan’ın Gürcistan Büyükelçliğinin yayınladığı videoyu paylaşarak bir not bıraktı.

Videoda Ermeni Büyükelçinin Gürcistan-Ermenistan Sadakhlo sınır kapısını ziyaret etmesi ve Sınır Kapısı Gümrük Müdürü ile görüşmesi gösteriliyor.

Büyükelçi Sadoyan Sadakhlo Sınır Kapısı Gümrük Müdürü ile son zamanlarda oluşan uzun kuyruklara ilişkin konular ele aldı.

Azerbaycanlı sivil aktivist Bayramova’nın Azerbaycanca paylaşımı şöyle:

“Ermenistan’ın Gürcistan Büyükelçisidir. Ben gerçekten bu elçiyi kıskanıyorum. Gece gündüz yatmıyor, hizmet veriyor. Her yerde bir sorun olsa hemen olayın yerine gelip hallediyor ve gidiyor. Gerçekten memur böyle olmalıdır. Şimdi satılmış olduğumu diyebilirsiniz, kanımın yerine başka bir kan taşıyor, ne bileyim bir sürü şey diyebilirsiniz. Ancak gerçeklik ve hakikat budur.”

Samira Bayramova kimdir?

Samira Bayramova Gürcistan’ın Marneuli bölgesinde doğdu. Bayramova sivil aktivist olarak biliniyor ve gazetecilik yapıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/20/Azerbaycanlı-Ermenistan-Gürcistan-Sadoyan/162304

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