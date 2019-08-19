Ukhtasar sınır köyü: Ermenistan yerleşimcileri Karabağ’da nasıl yaşıyor

Dağlık Karabağ’ın Askeran bölgesindeki Ukhtasar köyü 2001’de kuruldu. Çoğunlukla Ermeni yerleşimciler burada yaşıyor; devlet yerleşim programı altına girdiler.
Ukhtasar’da 66 aile yaşıyor. Toplam 336 kişi
Hükümet köye taşınan bütün ailelere ekimi için ev ve toprak arsaları sağladı.
Saikanush Akopyan’ın evi kritik bir durumda. Saikanush Akopyan ve ailesi 2002 yılında Ukhtasar’a taşındı
Bununla birlikte, son yıllarda Ukhtasar’da meyve bahçelerini ve bahçelerini sulamak için yeterli su yoktur ve program kapsamında verilen evler kötü duruma düştü
Eriklerin kış için kurutuluyor
Mesropyan ailesi 2002 yılında Ukhtasar’a taşındı. Samson Mesropyan, Ukhtasar topluluğunun kurucularındandı.
Ermeni yerleşimcilerin Ukhtasar köyünde nasıl yaşadıklarına dair günlük hayattan kareler
Vardtiter Sargsyan, en az iki ayda bir bahçesini sulamak için yeterli suya sahip olmadığını söyledi
Fotoğraflar: Alvard Grigoryan
https://www.dunyabulteni.net/ukhtasar-sinir-koyu-ermenistan-yerlesimcileri-karabag-da-nasil-yasiyor-resimleri,27127.html
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