Ukhtasar sınır köyü: Ermenistan yerleşimcileri Karabağ’da nasıl yaşıyor

Dağlık Karabağ’ın Askeran bölgesindeki Ukhtasar köyü 2001’de kuruldu. Çoğunlukla Ermeni yerleşimciler burada yaşıyor; devlet yerleşim programı altına girdiler.

Ukhtasar’da 66 aile yaşıyor. Toplam 336 kişi

Hükümet köye taşınan bütün ailelere ekimi için ev ve toprak arsaları sağladı.

Saikanush Akopyan’ın evi kritik bir durumda. Saikanush Akopyan ve ailesi 2002 yılında Ukhtasar’a taşındı

Bununla birlikte, son yıllarda Ukhtasar’da meyve bahçelerini ve bahçelerini sulamak için yeterli su yoktur ve program kapsamında verilen evler kötü duruma düştü

Eriklerin kış için kurutuluyor

Mesropyan ailesi 2002 yılında Ukhtasar’a taşındı. Samson Mesropyan, Ukhtasar topluluğunun kurucularındandı.

Ermeni yerleşimcilerin Ukhtasar köyünde nasıl yaşadıklarına dair günlük hayattan kareler

Vardtiter Sargsyan, en az iki ayda bir bahçesini sulamak için yeterli suya sahip olmadığını söyledi

Fotoğraflar: Alvard Grigoryan

https://www.dunyabulteni.net/ukhtasar-sinir-koyu-ermenistan-yerlesimcileri-karabag-da-nasil-yasiyor-resimleri,27127.html

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