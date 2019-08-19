Kilikya Ermeni Katolikosu “İstanbul sözlemesine” karşı olduğunu açıkladı

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1.Aram Antilyas Ana Katedralinde düzenlenen Kutsal ayinden sonra Ermenistan’da gündemde olan “İstanbul sözleşmesine” değinerek bu sözleşenin kabul edilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Kilikya Katolikosu yaptığı açıklamada “Herhangi bir belge, herhangi bir düşünce tarzı onun sahibi kim olursa olsun, eğer Ermeni aile anlayışına manevi ve milli değerlerimize zarar verecekse ben Kilikya Ermeni Katolikosu olarak ona karşıyım” szölerine yer verdi.

Çok hassas bir belge olduğundan dolayı 1. Aram’a göre bu sözleşme hızlıca kabul edilemez ve bütün Ermenilerin katılımıyla bu konunun tartışılması gerektiğini öne sürdü.

Ayrıca, aile şiddetine karşı olduklarının altını çizen ruhani önder kadına yönelik herhangi bir şiddeti kınadıklarını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Konseyine üye olan 47 devletten 34’ü Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesini onayladılar. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan anlaşmayı imzalamadılar, Bulgaristan ise bu anlaşma hakkında ‘Anayasaya aykırıdır’ diye karar aldı.

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