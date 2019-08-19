Garo Paylan. “Sustukça sıra Ankara’ya da, İstanbul’a da gelir…”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kendi resmi Twitter hesabı üzerinden Diyarbakır, Van, Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanları’nın, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nca haklarında yürütülen soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınmasıyla ilgili tepki verdi.

TBMM Ermeni milletvekili Paylan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Dört ay önce halkın ezici çoğunluğuyla geri aldığımız; Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerine yine kayyım atadılar.

Halkın iradesine yapılan bu alçakça darbeye karşı bütün siyasi partiler ve toplum tepki vermelidir.

Sustukça sıra Ankara’ya da, İstanbul’a da gelir…”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/19/Paylan-Ankara-İstanbul-Diyarbakır/162199

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