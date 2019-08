FOR IMMEDIATE RELEASE – WESTERN DİOCESE OF THE ARMENİAN CHURCH

🇺🇸Official Press Release

🇦🇲 Պաշտոնական Հաղորդագրություն

RE: Negative publicity against the Western Diocese

Burbank, CA, USA

August 19, 2019

As we are sure many of you are aware, recently negative public statements have been made against the Western Diocese, its primate and clergy. While the Diocese has been advised by its legal counsel not to speak publicly about an ongoing legal dispute, rest assured these allegations are untrue.

The Diocese is working continuously with its attorneys and others to fully investigate these false allegations and identify those responsible for their dissemination. In the meantime, we respectfully request that the faithful not lose heart. Know that justice will be done, and St. John Armenian Apostolic Church of Hollywood will be rebuilt.

Thank you for your continued support. We request your prayers for all involved.

Diocesan Council

Western Diocese of the Armenian Church of North America

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես շատերդ արդեն տեղյակ եք, վերջին շրջանում հանրային բացասական հրապարակումներ են կատարվում ԱՄՆ Արևմտյան Թեմի, Թեմակալ Առաջնորդի և հոգևորականների հասցեին։

Թեև թեմի փաստաբանական խորհուրդը մեզ հորդորում է զուսպ գտնվել և չհանրայնացնել ընթացող դատաիրավական գործընթացների հետ առնչված հարցեր, այնուամենայնիվ ուզում ենք հավաստիացնել, որ հասցեագրված անհիմն մեղադրանքները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։

Թեմը շարունակում է գործակցել փաստաբանների եւ համապատասխան մարմինների հետ՝ ամբողջությամբ քննելու անհիմն մեղադրանքները և պարզելու այդ հերյուրանքները տարածողների շրջանակը։

Մինչ այդ, մեր խնդրանք ու կոչն է բարեպաշտ ժողովրդին՝ չհիասթափվել։ Վստահ եղեք, որ արդարությունն ի վերջո պիտի հաղթանակի և Հոլիվուդի Ս․ Հովհաննու Կարապետ եկեղեցին պիտի վերակառուցվի։

Շնորհակալ ենք Ձեր մշտական աջակցության համար։ Մնացե՛ք աղոթարար մեր Սուրբ Եկեղեցու եւ առհասարկ՝ բոլորի համար։

Թեմական Խորհուրդ

ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի

