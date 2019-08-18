Kırcaali’de artan Hristiyan ve Müslüman mezarlık alanına çözüm aranıyor

Kırcaali’de yeni kurulacak mezarlık alanının seçimine ilişkin fikirler tartışıldı

Güney Bulgaristan‘da ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı, arda boylarında ve rodopların eteklerinde konuşlanmış olan Kırcaali’de Biznes İnkubator salonunda düzenlenen toplantıda Kırcaali şehrinde yeni kurulacak mezarlık alanının seçimine ilişkin fikirler tartışıldı.

Üç seçenek sunuldu: Sedlovina (Ercili) köyü topraklarında bulunan 165 dekar alan, Sipey (Durhanlar) köyü topraklarında bulunan yaklaşık 65 dekar alan ve Kırcaali’nin “Gorna Gledka” semtinin Keller Mahallesi yakınındaki mezarlık yanında bulunan 75 dekar alan.

Kırcaali şehrinde yeni kurulacak mezarlık alanının seçimine yönelik tartışma toplantısı, yeni Hristiyan ve Müslüman mezarlık alanları ihtiyacının sürekli artması ve 160 dekar büyüklüğündeki mevcut Mezarlık Parkı’ndaki boş mezar yerlerinin giderek azalmasından dolayı gerekti.

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, birkaç hafta içinde görüş bildirecek bir uzmanlar komisyonunun kurulmasını önerdi. Uzmanlar, yeni bir mezarlık alanı oluşturmanın mümkün olduğu alanı belirleyecek, haritalarda çevre yolunun güzergahını, arazinin mülkiyetini ve bitişik arazileri gösterecek.

Uzmanların, yeni bir mezarlık alanının seçimine ilişkin önerisi, yeni bir mezarlık alanı oluşturulmasın yönelik tüm yasal gerekliliklere uygun olacaktır. Onların görüşü bazında yeni bir tartışma toplantısı yapılacak.

Kaynak: Kırcaali haber

https://www.dunyabulteni.net/balkanlar/kircaali-de-artan-hristiyan-ve-musluman-mezarlik-alanina-cozum-araniyor-h447206.html

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