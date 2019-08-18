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|Estonya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan’ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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http://spor.haber7.com/diger-branslar/haber/2888396-kerem-kamal-ermeniye-minderi-dar-etti
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