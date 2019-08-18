İrlanda’daki kiliseler gayrimenkullerini satıyor

İrlanda’da kilise eşrafının çocukları yıllarca taciz ettiği ortaya çıkmış, hükümetin yaptırdığı soruşturmada, bu suistimalin Dublin’deki din otoritelerince örtbas edildiği duyulmuştu. HALK HRİSTİYANLIKTAN UZAKLAŞMAYA BAŞLADI 2015 yılında yapılan referandumla aynı cinsten evliliğe izin verilmesi ve 2018 yılında da kürtajın serbest bırakılmasının, kilisenin toplum üzerinde artık etkili olmadığının işareti olduğu belirtilmişti. Halkın Hristiyanlıktan uzaklaşmasıyla gelirinin azalması da gayrimenkul satışlarını başlatan diğer bir neden oldu. KUTSAL HAÇ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 90 MİLYON POUNDA SATILDI Rahiplerce çocuk tacizleri sebebiyle nüfuzu gittikçe azalan kilisenin, artık büyük binalara ihtiyacı kalmaması üzerine gayrimenkullerini satmaya başladığı kaydedildi. Dublin’deki Kutsal Haç İlahiyat Fakültesi binası 95 milyon pounda satıldı. KİLİSELER TEK TEK GAYRİMENKULLERİNİ SATMAYA BAŞLADI İrlanda Katolik Kilisesi’nin güney Dublin’de, gayrimenkul fiyatlarının yükseldiği bir dönemde birkaç önemli binasını satma kararı aldığı belirtildi. Cizvit Kilisesi büyük bir binasını 55 milyon pounda satışa çıkarırken, Karmalit Kilisesi de bir binasını 35 milyon pounda, The Spiritan cemaati bir gayrimenkulünü 20 milyon pounda, St Augustine Kilisesi de bir gayri menkulünü 18 milyon pound satışa çıkardı. Emlak fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, diğer kiliselerin de gayrimenkul satışının teşvik ettiği kaydedildi. https://www.ensonhaber.com/irlandada-kiliseler-gayrimenkulleri-satisa-cikardi.html