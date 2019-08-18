Ermeniler Üzüm Bayramı’nı kutladı

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan ve “Üzüm Bayramı” olarak da bilinen ‘Verapokhum Surp Asdvadzadzni’ yani “Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu” dün kutlandı. İstanbul ve Diyarbakır’daki kiliselerde bir araya gelen Ermeniler bayramı kutladı. Surp Asdvadzadzni her yıl 15 Ağustos’a en yakın pazar günü kutlanıyor.

Sarkis Seropyan, Üzüm Bayramı için şöyle demişti: “Asdvadzadzin Bayramı, üzüm yeme yasağının kalktığı Ağustos ayının tam ortasına denk gelir. Pagan tarihinin Navasart (Yılbaşı) Bayramı, yalnızca üzümün günü değil, bahşettiği nimetler için tanrısal güce teşekkür etme günüdür. Böyle bir şükran günü de eski yılbaşına, yeni Asdvadzadzin’e, velhasıl Ağustos’un 15’ine yakışır, zira hasat mevsimi bitmiş, ürünler toplanıp ambarlara konmuş, geriye şükran sunmak kalmıştır ki, bunu da bağbozumu ve üzüm bayramına çevirmiş Ermeniler.”

İSTANBUL

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