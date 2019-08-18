ANİ ÖREN YERİNE ZİYARETÇİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Kars’ın en önemli turistik değeri olan, Temmuz 2016’da Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 16. sırada yerini alan Ani Örenyeri her geçen yıl ziyaretçi sayısını biraz daha artırıyor.

Kars merkez Ocaklı köyü sınırları içerisinde yer alan örenyeri, Türkiye- Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay nehrinin batı yakasında Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir tüf tabakası üzerine kurulmuş bir Ortaçağ şehri. Tarihinin ise M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzandığı düşünülüyor. Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla birlikte hak ettiği değere kavuşan antik bölge artık turistlerin favorilerinden biri.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayımladığı turizm istatistiklerine göre bölge 2000 yılında bin 635’i yerli, 2 bin 816’sı yabancı olmak üzere toplam 4 bin 451 kişi tarafından ziyaret edildi.

Aradan geçen 17 yılda yapılan tanıtım çalışmalarıyla birlikte bu sayı katlanarak arttı. 2017 yılında bölgeyi 227 bin 808 yerli, 122 bin 452 yabancı turist ziyaret etti. Toplam ziyaretçi sayısı 350 bin 260’a yükselirken yerli turistlerin sayısının yabancı turistlerden fazla olması da dikkat çekti. (BSHA)

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