Mor Efrem Kilisesi projesinin mimarı Egemen Bağış

Türkiye Süryanilerinin liderlerinden Kenan Gürdal, cemaatlerinin sorunlarını ve kilise ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk kez dönemin Devlet ve AB Bakanı Egemen Bağış sayesinde aktardıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sıfırdan temeli atılan ilk kilise olma özelliği taşıyan bu kilise projesini Egemen Bağış’ın başlattığı ve başta Süryani’lerin yoğun yaşadığı İsveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’nin AB adaylığına pozitif destek vermesine sebep olduğu öğrenildi.

2009’da bir bayramlaşma töreninde metropolitliği ziyaret eden Bakan Bağış’ın Cumhuriyet tarihinde Süryanilerin kilisesini ziyaret eden ilk Bakan olduğu öğrenildi.

AB sürecini beş yıl boyunca başarıyla yöneten Bağış’a konuyu teyid için sorduğumuzda; “Türkiye’nin ilk müstakil AB Bakanı ve Başmüzakerecisi olarak ülkemizin tüm inanç grupları ile yakın temasta oldum.

Onların görev alanında çok destek ve yardımlarını gördüm. Süryani cemaatinin bayramlarını kutlamak için Beyoğlu’ndaki kiliseyi ziyaretim sonrası Metropolit Yusuf Çetin bakanlığa ziyaretime geldiğinde sorunlarını içtenlikle paylaştı. Örneğin o güne kadar tüm resmî yazışmalarda kullandığımız ‘gayrimüslim’ tabirinin kendi dillerinde ‘inançsız’ anlamına geldiğini ve bundan rahatsız olduklarını ifade etti.

Konuyu bakanlar kuruluna taşıdığımda Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla o tabir yerine “farklı inanç grupları’ tabirini kullanmaya başladık. Keza valiliklerdeki resmî Bayramlaş törenlerinde farklı inanç gruplarının yönetici ve din adamları protokolde yabancı ülke konsoloslarından sonra yer alıyordu. Bir reform izleme grubu toplantısında bu hatayı dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile düzeltmek için genelde hazırladık. Aynı şekilde kilise ihtiyaçlarını paylaştıklarında ki, Süryani Patrik Vekili ve Metropoliti Sayın Yusuf Çetin cemaatinin bu ihtiyacını ilk kez 10 yıl önce aracılığımızla dönemin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aktarmıştı. O gün Cumhurbaşkanımızın “İnancından şüphesi olmayan kimsenin inanç özgürlüğüne karşı çıkmaz” diyerek sahip çıktığı talep, artık gerçekleşiyor.

Osmanlı döneminde yapılan çok kilise var ama temeli atılan bu kilise Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılan ilk olacak. Sayın Metropoliti törendeki konuşmasında çok enteresan bir bilgi daha verdi. Süryani kilisesinin iki bin yıllık tarihinde de ilk kez bir devlet başkanı bir kilisenin temel atma törenine katılmış. Böylesi tarihi bir hoşgörü mesajının verilmesine katkım olduğu için gururluyum.

Konuşmalarında bize de teşekkür eden Cemaat Başkanı Sayın Sait Susin’e de vefası için müteşekkiriz.

Kültürel zenginliğimize önemli bir katkı sağlayacak bu esere emeği geçen herkese tebrikler.” dedi.

https://www.haber3.com/guncel/politika/mor-efrem-kilisesi-projesinin-mimari-egemen-bagis-haberi-5035072

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...