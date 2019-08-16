Türkiye’de kendimizi güvende hissediyoruz

Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Kilisesi projesinin hayata geçme sürecini Vakfın Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal anlattı. Gürdal, Süryanilerin en huzurlu döneminde olduğunu söyledi.

BÜLENT ŞANLIKAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yeşilköy’de temeli atılan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi projesinin hayata geçme sürecini Vakfın Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal AKŞAM’a anlattı. Cumhuriyet tarihi boyunca Süryanilerle AK Parti dışında hiçbir hükümetin ilgilenmediğini belirten Gürdal, Erdoğan’ın ilk kez dönemin AB Bakanı Egemen Bağış aracılığıyla kendilerinin sorunları hakkında bilgi aldığını söyledi. Gürdal’ın açıklamaları şöyle:

İLGİLENEN TEK HÜKÜMET

“2010’da o zaman Başbakan olan Erdoğan’ı ziyaret ettik. 25 bin olan Süryani nüfusunun 18 bininin 1950’lerde İstanbul’a göç ettiğini söyleyerek ibadet ihtiyacımızı karşılamak için başka tarikatların kilisesini kullandığımızı söyledik. Erdoğan’ın cevabı; ‘Böyle bir ihtiyacınız varsa bu sizin en doğal hakkınız’ oldu. İBB Başkanı’nı aradı ve bize yardımcı olmasını istedi. Latin Katoliklerin, kilisesini de kullandığımız bölgede kullanılmayan mezarlığın boş kısmında bir arazi bulduk.”

SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

“2008’de çıkan vakıflar yasası ile tüm azınlıkların sorunları asgariye indirildi.Kilisenin proje çizimlerinden önce Mardin’e mimarlar gönderdik, kilise ve manastırları incelediler. Avrupa’dakileri de inceleyip sentez oluşturdular. Kilise beton üzeri taş olacak ve 600 kişi ibadetini yapabilecek.”

ERDOĞAN’A HAYRANIZ

“Süryani cemaati, Başkan Erdoğan’ın ibadetimizi yerine getirebilmemiz için verdiği desteği biliyor ve büyük hayranlık duyuyor. Temel atma törenine katılması çok anlamlıydı. Şimdi yurtdışından arıyorlar. Önce inanamıyorlar. Şimdi nasıl mutlular, tarifi yok. Kendimizi çok rahat ve güvende hissediyoruz.”

OKUL AÇMAK İÇİN DESTEK ERDOĞAN’DAN

“1928’de Mardin’de Süryanilerin okulu vardı ama göçler ve parasızlık nedeniyle kapanmış. Biz yıllar sonra İstanbul’da okul açmak istedik ancak önceleri Lozan Antlaşması’ndaki madde gösterilerek biz Süryanilerin azınlık statüsünde olmadığımız söylendi. 2014’te okul için müracaat ettik. Yeşilköy’de bir anaokulu açtık. Tüm bunlar Başkan Erdoğan’ın desteğiyle oldu, hakkını ödememiz mümkün değil.

LATiNLER ÖNCE iSTEMEDi SONRA ANLASTIK

“Latin Katolik başrahip, yoğunluğu görünce daha biz istemeden araziyi bize verme teklifinde bulundu. Osmanlı dönemine ait belgeleri bize verdi. İBB meclisi çocuk parkı olarak ilan edilen bu arazinin, ibadethane olarak imarına izin veren kararı aldı. Çalışma yapıldı ancak Vatikan’dan gelen heyet, arazinin kendilerinin olduğunu belirterek protokol önerdi ve bunun için bizden bağış istedi. Kabul ettik ve protokol imzalandı. Sonra rahipler değişti. Yeni gelen rahipler, arazinin kendilerinin olduğunu belirterek inşaatı yapamayacağımızı söylediler ve İBB’ye dava açtılar. Sorun büyüyünce Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi geldi. Bizler ve Latin Katolik rahiplerin olduğu toplantıda; kilise yapımının engellenmemesini rahiplere söyleyince kabul ettiler ve 100 yıllık bir protokol yaptık.”

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...