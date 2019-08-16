Tarihi tahribat!

Mesudiye Doğançam Mahallesi Muhtarı Necmi Başarslan, definecilerin tarihi kilisenin kitabesini çaldığını belirterek, diğer önemli varlıkların kaybedilmemesi için yıkılmaya yüz tutan yapının kurtarılması gerektiğini söyledi.

Defineciler kilesinin kitabesini çaldı

Doğançam’da Rumlardan kalma tarihi bir kilise bulunduğunu ifade eden Doğançam Mahallesi Muhtarı Necmi Başarslan, “Ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Ben kendimi bildim bileli kilise var olduğu gibi büyüklerimiz de kendilerini bildi bileli varlığını hatırladıklarını ifade ediyor. Ne zaman yapıldığını bilen yok. Ancak elbette 100 yıldan fazladır. Beki 200 yıldan da fazladır. Kesin bir şey söylenebilmesi için yetkililerimizin bir inceleme yaparak bilgilendirmede bulunması daha isabetli olur. Bizim bir şey ifade etmemiz hataya sebebiyet verebilir” dedi.

Hiçbir yerde olmayan hayvan motifli süslemeler

1980’li yıllar kadar yöreden göç eden Rumların zaman zaman gelerek kiliseyi ziyaret ettiğini aktaran Başarslan, “Bu tarihten sonra gelen giden azalmaya başladı. Bir süre sonra da tamamen kesildi. Belki buradan göç eden insanların vefat etmesi sonucu böyle oldu. Tam olarak bilemiyorum. Yapının içinde çok ilginç süslemeler var. Bunların önemli bir kısmı hala duruyor. Belki hiçbir yerde olmayan hayvan motifli süslemeler duvarlarda bulunuyor. Ancak tabi ki aradan geçen zaman onlara da zarar vermeye başlamış.” diye konuştu.

Turizme kazandıralım o da bize kazandırsın

Yakın zaman kadar yapının giriş kapısının üzerinde kitabe bulunduğunu dile getiren Doğançam Mahallesi Muhtarı Başarslan, “Bu kitaba artık yok. Ancak resimleri elimizde bulunuyor. Defineciler mi başka birileri mi aldı bilemiyoruz. Ancak birileri yapıya zarar veriyor. Biz istiyoruz ki yapı korunsun, kurtarılsın ve turizme açılsın. Böylece hem mahallemize hem de Mesudiye’mize gelir kapısı olsun. Bilindiği gibi bizim en önemli sorumuz göç. Biz kitabesini kaybettiğimiz kiliseyi bütün bütün kaybetmeyelim istiyoruz. Tabi imkan varsa kitabesini bulup ait olduğu yere asabilirsek çok da güzel olur” şeklinde konuştu.

YASİN ÇANAKÇI-ÖZEL HABER

http://www.orduolay.com/haber/tarihi-tahribat/50894

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