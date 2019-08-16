PATRİK MESROB II. SPOR FESTİVALİ GÖRKEMLİ BİR KAPANIŞ TÖRENİYLE SONA ERDİ

Patrik Mesrob II. Spor Festivali, 7 Ağustos 2019, Çarşamba akşamı, Kınalıada’da, görkemli bir törenle son buldu. Bilindiği üzere, bu yaz Gazturman Gayan (Kınalıada Dinlenme Evi) ve Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç kilisesi işbirliğiyle düzenlenen oyunlarda, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri spor yoluyla da anılmaktaydı. Festival, 23 Temmuz’da görkemli bir törenle başlamış ve yaklaşık iki hafta süren oyunlara üç yüzden fazla sporcu katılım göstermişti.

Kapanış törenine Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan riyaset ederken, Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan, Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular. Törende Gazturman Gayan Yönetim Kurulu Başkanı Ari Çolak ve çalışma arkadaşları, Müdür Liza Çolakoğlu, Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu ve Nersesyan Korosu üyeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Temsilcisi Sahak Sarkisyan, sporcular ve aileleri de katıldılar.

Tören saat 21.15’te, sunucu Saro Bengliyan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında, Liza Çolakoğlu konuşma yaparak, festivalin amacına ulaştığını belirtti. Daha sonra, festivalin genel koordinatörü Raffi Kalk, duygularını paylaştı ve benzer bir organizasyonun kendisinin de rüyası olduğunu belirtti. Bu festivalin başarıyla sonlanmasının yanı sıra oyunların Patrik Mesrob II. Hazretleri’ne ithaf edilmiş olmasının da mutluluğunu pekiştirdiğini ifade etti. Son olarak, Ari Çolak söz aldı ve 300’den fazla çocuğun oyunlara katıldığını bildirdi. Gelecek yıllarda oyunların daha da gelişmesini arzuladıklarını belirtti. Konuşmacılar, Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan’a organizasyon esnasındaki pederane önderliği için özel olarak teşekkür ettiler. Bu vesileyle kendisine, oyunlara maddi ve manevi katkısı olan herkese birer anı ağacı hediye edildi.

Anı hediyelerinin takdimi sonrasında, Rahip Harutyun söz alarak, Kilise ve Koro adına hazır bulunanları selamladı. Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin hatırasının herkesi bir araya getirdiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Oyunların Müteveffa Patrik Hazretleri’ne ithaf edilmesini göz önünde bulundurarak, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak’ın emeği geçen kurum ve kişileri Patriklik Takdir Belgesi ile onurlandıracağı ilan etti. Sonrasında Gazturman Gayan adına Ari Çolak’a, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi adına Manuk Saraydaryan’a, Nersesyan Korosu adına Yeraz Çağlayan’a, Şişli Spor Kulübü adına Arek Dolar’a ve Taksim Spor Kulübü adına Mıgırdiç Gülezyan’a, Kaymakam Hazretleri’nin eliyle takdir belgeleri ve anı hediyeleri takdim edildi. Bireysel olarak ise Liza Çolakoğlu, Raffi Kalk ve Aras Togaç da organizasyonun hazırlanmasındaki emeklerinden dolayı takdir belgesine ve anı hediyesine layık bulundular.

Takdir ve anı hediyesi takdimi sonrası, Episkopos Sahak Maşalyan konuştu ve Patriklik Makamı adına tüm organizatörleri ve katılımcıları tebrik etti. Bu organizasyonun Patrik Hazretleri’nin İstanbul’da spor yoluyla da ölümsüzleşmesine vesile olacağını belirtti. Patrik Hazretleri, devasa çalışmaları sonucunda benzer takdirlere fazlasıyla layıktı ve bu festival ona sunulan saygının ve sevginin tezahürüydü. Bu festival, Patrik Hazetleri’nin takdisi ile tesis edilen ve amacı çocuklarla gençleri spor yoluyla bir araya getirmek olan Navasartyan Oyunları’nın bir devamı niteliğindeydi. Bu vesileyle oyunları şahsen gözeten ve destek veren Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan’a da pederane takdislerini sundu. Kaymakam Hazretleri’nin gördüğü tablo sevinç vericiydi, çünkü geçmişte Patrik Şınorhk’dan Patrik Mesrob’a aktarılan ve Gazturman Gayan’ı kilise bedeninin bir parçasına dönüştürme ruhu, kilise çobanı önderliğinde bir kez daha belirginleşmişti.

Saygıdeğer Kaymakam’ın sözleri sonrasında, müzik ve alkışlar eşliğinde madalya töreni büyük bir coşku ile başladı. Satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve atletizm dallarında yarışan sporcular tek tek sahneye gelerek ödüllerini aldılar. Festival kapsamında yer alan futbol turnuvası özel olarak Prof. Dr. Hagop Kotoğyan’ın anısına ithaf edilmişti. Madalya töreni esnasında, göze çarpan bir diğer anlamlı görüntü ise özel olarak tasarlanmış, merkezinde Patrik Hazretleri’nin resminin ve isminin bulunduğu anı madalyaları oldu. Bu madalyalar tüm katılımcılara takdim edildi. Yaklaşık iki saat süren tören esnasında küçükler ve büyükler seyircilerin takdirini kazandılar.

Tören sonunda, Patrik Hazretleri’nin resminin bulunduğu büyük afiş önünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti ve gece son buldu.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patrik-mesrob-ii-spor-festivali-gorkemli-bir-kapanis-toreniyle-sona-erdi/

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