Kızılhaç, Azerbaycan’da bulunan Ermeni askerle henüz görüşemediğini açıkladı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Azerbaycan’da bulunan Ermeni asker Arayik Ghazaryan ile henüz görüşemediğini açıkladı. Kızılhaç’ın Ermenistan ofisinin iletişim projeleri yöneticisi Zara Amatuni, “Askerimizle henüs görüşme yapılmadi. İlgili makamlarla diyalog içindeyiz” dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, bilinmeyen şartlarda Azerbaycan tarafına geçen Ermeni asker Arayik Ghazaryan için karşı tarafın ilgili resmi makamları ile gizli diyalog sürdürüyor.

Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos tarihinde saat 12:00 sularında savunma ordusunun askeri birliklerinden birinin askeri, 2000 doğumlu Arayik Ghazaryan, henüz bilinmeyen şartlarda mevzisini terk etti. Ghazaryan’ın Azerbaycan’da olduğunu açıklayan Bakü, uluslararası hukuk normlarının kaba bir şekilde ihlal ederek Ermeni askerin resimlerini yayınladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/16/Kızılhaç-Azerbaycan-Ermeni-asker/162132

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