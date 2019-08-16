İzmir’de Meryem Ana’nın Göğe Alınması Vesilesi ile Yapılan Surp Badarak

HYETERT- 2017 yılında 102 yıl sonra ilk defa İzmir’de Ermeni ritinde ayin düzenleyen Ermeni Katolik Kilisesi 1 yıl aradan sonra yeniden İzmirli imanlılar ile buluştu.

photo (c) Zaven Agay

14 Ağustos 2019 tarihinde İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası’nda Meryem Ana’nın Göğe Yükselme Bayramı arifesi vesilesiyle Hayr Vartan Dzayrakuyn Vartabed Kazanjian’ın yönettiği Surp Badarak’a, Avak Sargavag Agop Minasyan ve Gisasargavak Jan Acemoğlu, Zaven Ağay şefliğindeki Vosgeperan Tbrats Tas tbirleri, İstanbul’dan gelen Ermeni Katolik Kilisesi mensupları ile İzmirli ve çevre illerden gelen imanlılar iştirak ettiler.

photo (c) Zaven Agay

Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Korosu, 15 Ağustos 2019’da Selçuk Meryem Ana Evi’nde Vatikan’ın Ankara’daki Büyükelçisi Mons. Paul Fitzpatrick Russell’in yönettiği bayram ayininde de Gomidas Vartabed’in Surp Badarak ilahilerini seslendirdiler.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...