Gürcistan’dan Ermenistan sınır kapısına giden Guguti yolunda tamir çalışmaları başlıyor

Ermenistan ile Gürcistan’ı birbirine bağlayan Gogavan – Guguti sınır kapısına giden Poniçala-Marneuli-Guguti otoyolunun tamir çalışmaları başlıyor. Tamir, yolun 85-98. kilometreleri arasındaki kısmında yapılacak.

Gürcistan Maliye Bakalığı’nın Devlet Gelir Dairesi’ne atıfta bulunan Ermenistan Büyükelçiliği, 19 Ağustos tarihinde başlayacak olan çalışmaların, sonbaharda sona ermesi planlandığını açıkladı.

Buna bağlı olarak Ermenistan Devlet Gelir Komitesi, Gogavan – Guguti sınır kapsından römörk ve yarı römörklü kamyonların geçişini geçici olarak durdurma çağrısında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/16/Gürcistan-Ermenistan-otoyol/162105

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