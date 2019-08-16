Eylül Ayin öncesi Van’a ziyaretçi akını bekleniyor!

ŞEHRİVAN ÖZEL: MERAL YILDIZ- Son dönemlerde bir çok Doğu ve Güneydoğu iliyle birlikte turizmin gözde kenti olan Van’a ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Yıllardır yapılan girişimler ve tanıtım atakları ile İranlı turistlerin en çok rağbet gösterdiği illerden birisi olan Van, son dönemlerde Irak pazarından da turist çekmeye başlayan bir il olmaya başladı. Trabzon’da yaşanan olaylardan sonra Iraklılar’ın yüzünü çevirdiği Van’da bu bayram Iraklı turistlerin varlığı da dikkat çekti. Esnaf için de Ramazan ve Kurban bayramı boyunca can suyu olan turistlerin akını sürerken İranlılar’ın gitmeye başladığı bugünlerde yeni bir hareketlilik başladı. 2010 yılından bu yana ayine açılan Van Akdamar Adası’nda ayin hazırlığı başlarken Van’daki otellerin şimdiden Eylül boyunca dolu olduğu öğrenildi. Öte yandan Hazırlıklar son hız devam ettiği Akdamar Adası’nda son dönemlerde kırılan ziyaretçi rekorunun bu yıl ki ayinle birlikte zirveye çıkması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandı. “Hoşgörünün adresi” diye tanımlanan kilisede 8 Eylül’de düzenlenecek 7’nci ayine katılmak isteyen yüzlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı. Akdamar Adası’nda Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kiliseyi, ayin dolayısıyla Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden gelen turistlerin ziyaret etmesi bekleniyor.

Van’da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü. Kış mevsiminde kar altındaki Akdamar Adası, ilkbaharda Van Gölü’nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. ( Ali İhsan Öztürk – Anadolu Ajansı )

VAN 7’İNCİ AYİNE HAZIRLANIYOR

Bu yıl yapılacak olan 7’inci Ayine yönelik Şehrivan Gazetesine açıklamalarda bulunan Van İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Akdamar Kilisesinde yapılan ayinin 2010 yılında Kültür Turizm Bakanlığı ile karşılıklı yapılan protokol soncunda Akdamar Adasında Ermeni ayininin yapıldığını ifade etti. 2015 yılından itibaren 2017 yılına kadar 3 yıl boyunca güvenlik sebeplerinden dolayı ayini yapılamadığını belirten Aktuğ, “Geçen yıl yeniden ayinimizi yaptık. Hatta ayine Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılmıştı.” Dedi.

AYİN İÇİN 8 EYLÜL’DE VAN’DA OLACAKLAR

Bu yıl 8 Eylül’de 7’inci ayini yapılacağını söyleyen Aktuğ, “Bu yıl yine 8 Eylül’de Ermeni ayinimizi gerçekleştireceğiz. Müracaatları ile ilgili yazıları Valiliğimize gelmişti. Sayın valimizde bize havalesini yapmıştı. Telefon görüşmelerimiz neticesinde Van’a bu yıl tekrar gelecekleri hususunu belirttiler. Konu ve ayin ile ilgili de birkaç toplantının yapılacağı ve bizi bilgilendireceklerini söylemişlerdi. Geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığınca, Akdamar Kilisesi’nin tanıtım programına davet edildiğimizde, orada da konu görüşüldü. Bu yıl Van’a geleceklerini tekrar beyan ettiler.” Şeklinde konuştu.

VAN’IN AKDAMAR KILISESI’NDE 5’INCI KEZ AYIN YAPILDI. AYINI TURKIYE ERMENI PATRIK VEKILI BESEPISKOPOS ARAM ATESYAN YONETTI.(FOTO:OSMAN BEKLEYEN / VAN, DHA)

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Adadaki tüm hazırlıklarla müdürlük olarak ilgilendiklerini kaydeden Aktuğ, “Bayram sonrası bir toplantının yapılacağını söylemek istiyorum. Vali beyin başkanlığında ya da ilgili vali yardımcısının başkanlığında toplantımızı yapacağız. Hazırlıkların yapılabilmesi anlamında bir görevlendirilmenin çıkması gerekiyor. Toplantı sonrası, ilgili kurum ve kuruluşlar üzerlerine ne düşüyorsa onu yapmak üzere hazırlıklara başlayacaklar. Kısacası bu yıl yine bir Ermeni ayini yapacağımızı belirtmek istiyorum.” Diye belirtti.

VAN’DAKİ OTELLERDE YER KALMADI

Aktuğ son olarak şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bütün otellerimizin dolu olduğunu iyi biliyorum. Eylül ayı süresince otellerimizin tamamen dolu olduğunu iyi biliyorum. Tabi bu çok sevindirici bir olay. Hem yerli turist anlamında hem de dışarıdan gelen yabancı turist anlamında bu çok sevindirici bir durum. Otellerde rezervasyon var. Otellerde yer kalmadığını söyleyebilirim.”

“HOŞGÖRÜ İÇERİSİNDE BİR AYİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç da kentin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Akdamar Kilisesi’nde bu yıl da ayinin düzenlenecek olmasının sevicini yaşadıklarını kaydetti. Ayin nedeniyle turizm sektörünün şimdiden canlanmaya başladığını kaydeden Yeşilağaç, “Gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bunun için otellerimiz rezervasyon almaya başladı. Kentimizin turizmle, ekonomiyle gündeme gelmesi için bize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Yeter ki turizmde Van’ımızın hoşgörüsünü en iyi şekilde yansıtalım. Dostluk, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bir ayin gerçekleştireceğiz. Van’ın hep güzelliklerle, hoşgörüyle, turizmle gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor.” İfadelerini kullandı.

Van’da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü. Kış mevsiminde kar altındaki Akdamar Adası, ilkbaharda Van Gölü’nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. ( Ali İhsan Öztürk – Anadolu Ajansı )

AYLARDIR SÜREN İRANLI İLGİSİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ!

Son dönemlerde yerli turistin de Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alan Van, İranlılar’ın ziyareti ile ayakta turmaya devam ediyor. İran Hükümeti geçtiğimiz yıl kendi vatandaşlarına yönelik yüksek yurt dışı çıkış harcı uygulaması başlatmasına rağmen İranlılar Van’a akın etmeye devam ediyor. Bir dönem Van’a ziyaret oranları oldukça düşen İranlılar geçtiğimiz Ramazan bayramından bu yana Van’da kaldı. İki bayram arasındaki yaz tatili boyunca İranlılar kentten eksik olmazken Van ekonomisine de ciddi katkılar sundu. Esnafın zor günlerden geçtiği süreçte esnaf için ayakta kalma umudu olan İranlılar, özellikle giyim, eğlence alışverişi ile kentte ciddi oranda paralar bıraktı. İranlılar Van’dan ayrılmaya başlarken gözler şimdi de ayine çevrildi. Ermeni ayini yoğunluğunun devam etmesi kentin kışa kadar hareketli kalacağını ve turizm pazarının da hareketliliğinin süreceğini beklentileri yüksek tutarken Van esnafı bu süreci de karlı bir şekilde geçirmeyi arzuluyor.

http://www.sehrivangazetesi.com/guncel/eylul-ayin-oncesi-vana-ziyaretci-akini-bekleniyor-h60242.html

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