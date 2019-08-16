Elazığ Meryem Ana Kilisesi’nde Ayin Düzenlendi

Hristiyanlar Üzüm Bayramı’nı kutluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Ağustos’ta kutlanan bayram nedeniyle, Elazığ’da ve çevre illerden binlerce kişi, Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı.

Elazığ Meryem Ana Kilisesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Ağustos’ta ayin düzenlendi. Üzüm Bayramı olarak da kabul edilen kutlamada, dilek mumları yakıldı, dualar edildi.

Hristiyan Alemi, 15 Ağustos’u Meryem Ananın ruhen bedenen göğe yükselişi bayramı olarak kutluyor. Elazığ’da da yüzlerce kişi, önemli bir turizm merkezi olarak kabul edilen Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı.

HARPUT’TAKİ KİLİSEMİZDE MERYEM ANA KİLİSESİ OLDUĞU İÇİN BURADA KUTLUYORUZ

Elazığ Meryem Ana Vakfı Başkanı İshak Tanoğlu, “bugün bütün Dünya’da 15 Ağustos dolayısıyla Meryem Ana Bayramı kutlanır. Meryem Ana isimli kiliselerin hepsinde bugün kutlama vardır. Harput’taki kilisemizde Meryem Ana Kilisesi olduğu için burada kutluyoruz. Bugünün bütün dünyamıza, ülkemize ve şehrimize bereket ve mutluluk gelmesi için dua ediyoruz. Ayrıca bugün üzümler üzerine bereket duası okunur. Elazığ’da bir üzüm kenti olduğu için Elazığ’ın sanayisinin, ticaretinin bereketli olmasını temenni ediyoruz. Sevgili hemşehrilerimi buradan sevgiyle selamlıyorum. Ayrıyeten bu kilise Harput’umuzda, Elazığ’ımızda korunduğu için ayrıyeten hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz. Adıyaman’dan, İstanbul’dan, Mardin’den, Diyarbakır’dan, Malatya’dan, Elazığ’dan, Antakya’dan, çevre illerden bu adettir nerede kutlama yapılırsa çevre illerden gelir bu ayine katılırlar. Bu asırlardan belli devam eden bir kutlama şeklidir” ifadelerini kullandı.

ÇOK UZAK YERDEN GELİYORUZ

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Gregeryon Merki Ürek, günün anlam ve önemine binayen yaptığı açıklamada, “Bugün 15 Ağustos 2019. Harput günüdür. Harput; çok önemli bir şehirdi eskiden beri. İçinde tek kilisemiz Meryem Ana Kilisesi. Dolayısıyla bugün 15 Ağustos olduğu için Meryem Ana günüdür. Bugünde yüzlerce insanımızla beraber orada kutsal bir ayin icra ettik. Burada bulunduğumuz için ve bu ayini gerçekten gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Tabi ki bu huzur bu rahatlık bütün dünyanın huzuru ile eşittir, onunla irintilidir. Ama ülkemizin özellikle emniyet birimlerinin ve güvenlik birimlerinin bize sağladığı bu imtiyazdan ve bu tedbirden dolayı müteşekkiriz. Çok sevinçliyiz. Bugün herkes ayine katıldı. Biz sabah erken ayini yapamadık. Çünkü çok uzak yerden geliyoruz. Bunu öğlen saatlerine aldığımız için insanlarımız daha iyi gelebildiler. Meryem Ana bizim için çok önemli. Bir günü vardır Meryem Ananın. Meryem Ana İsa’nın annesidir. İsa’yı doğurduğu için biz onu her zaman yüceltiyoruz, onu büyültüyoruz, onu övüyoruz. Kutsalların kutsalının annesi olduğu için” dedi.

BUGÜN MERYEM ANA’NIN İNTİKAL GÜNÜDÜR

Merki Ürek, bu günün Meyem ananın vefat günü olduğunu ifade edere, “Bugün Meryem Ana’nın intikal günüdür. Yani Meryem Ana’nın vefat ettiği gündür. Bugün takvimce üzüm üzerine uyarlanmıştır. Özellikle eskiden beri zirai mücadelede ilaçlar yoktu. Zirai mücadelede kanaat vardı. O kanaat yerine gelsin diye özellikle Meryem Ana’nın gününü böyle bir güne dem getirdiler. Bugünden sonra üzümler, salkımlar, asmalar ne kadar güzel ürün verirse o kadar korunduğunu, o kadar güzelleştiğini kabul ediyoruz. Bir yerde eskiden beri doğal olarak, tabii olarak bunları özellikle Meryem Ana’nın doğasına ve her çiftçinin yeteneğine bağlıyorduk. Çiftçinin yeteneği çok önemlidir. Daha sonra koruma etkeni de kutsalların kutsalı olan Meryem’in duası ile bu üzümlerin korunması düşünülüyordu. Hristiyanlarda üzümün yeri çok önemli bir yer alıyor. Üzüm şarap mahsulüdür. Dolayısıyla ayinlerimiz şarapla yapılıyor. Biz üzümün daha iyi daha tatlanmış olduğunu, daha alımlı olduğunu görmek istiyoruz. Bunun için bu günü takvimce Meryem Ana’nın adına izafeten konulmuştur. 15 Ağustos geldiği zaman bütün Dünya Hristiyanları coşkulu, neşeli ve herkes coşkuyla bugünü bekliyor. Öyle ki gözleriyle asma mahsulü olan üzümün güzelleştiğini görmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KİLİSE TEMELİ ATMASI BİZİ ONURE ETTİ.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Gregeryon Merki Ürek, Cumhurbaşkanının Süryani kilisesinin temel atmasının kendilerini onure ettiğini belirterek, “Sayın cumhurbaşkanımızın katkısıyla, girişimleriyle ve bizzat İstanbul’a gelerek orada bir Süryani Kilisesinin temelini atması bizi onure etmiştir kuşkusuz. Neden olmasın? Biz Süryani değil miyiz? Biz Türkiye’nin vatandaşı değil miyiz? Biz de Türkiyeliyiz. Yani Hakkâri’ye, Van’a, Erzurum’a temel atmaya gittiği zaman bir fabrika temelini atmaya gittiği zaman bu çok mu güzel? Bunu bir sanayici de atabilir, bir sanayi bakanı da atabilir. Ama Bir halkı, bir milleti temsil eden bir kilisenin, kutsal bir kurumun temelini atması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu bizi onure ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da onure etmiştir diye düşünüyorum. Onun için sayın cumhurbaşkanımıza gerçekten minnettarız. Saygılarımızla ad ediyoruz. Böyle bir gün, Hem Türkiye’deki bütün Süryanileri sevindirmiştir hem de dünyadaki Süryanileri ve Hristiyan dünyasını da duygulandırmıştır. Biz zaten bütün çalışmalarımızda özellikle ayin ve dualarımızda ülkemizin birliği beraberliği savunuluyor. Dünyanın huzuru da ilk başta düşünülüyor. Yani selam verdiğimiz zaman hepinize esenlik ve huzur olsun diyoruz” dedi.

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