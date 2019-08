Vahagn Dadrian’ın naaşı Ermenistan’a getirilecek

Ermeni Soykırımı hakkında çok değerli ve önemli çalışmalara imza atan İstanbul doğumlu ünlü akademisyen 2 Ağustos 2019 tarihinde ABD’de vefat eden Vahagn Dadrian’ın naaşı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın servisinin sunduğu bilgilere göre Ermenistan’a getirilecek.

Uluslararası ün kazanan profesör Vahagn Dadrian’ın bütün hayatı boyunca Ermeni Soykırımıyla ilgili çalışmalarla insanları bilinçlendirme mücadelesi verdiği ve bu konuda büyük katkılarda bulunduğundan dolayı böyle bir karar alma gereği duyulduğu ifade edildi açıklamada.

Vahagn Dadrian’ın naaşının Ermenistan’a getirilmesi için çalışmaların başlatıldığı da duyuruldu.

Hatırlanacağı üzere Vahagn Dadrian 26 Mayıs 1926’da İstanbul’da dünyaya geldi. Matematik, tarih ve uluslararası hukuk alanlarında eğitim alan Dadrian Berlin, Viyana ve Zürih şehirlerinde okudu.Daha sonr Harvard Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, MIT ve Duke üniversitelerinde konuk öğretim üyeliği yaptı.

Ermenistan Bilimler Akademisi tarafından 1998 yılında ona onur üyesi ünvanı verildi. Movses Khorenatsi madalyası ile ödüllendirildi. Vahagn Dadryan 1970 -1991 yılları arasında New York State Üniversitesi’nde sosyoloji profesörlüğü yaptı.

Ermeni Soykırımı’nın bilinmesi açısından onun eserleri ve araştırmaları büyük katkı sağladı. “The History Of Armenian Genocide: Ethnic Conflict from tha Balkans to Anatolia to Caucasus” çalışması bu önemli eserlerin arasındadır.

Dadrian’ın diğer önemli çalışması da German Responsibility in the Armenian Genocide (Ermeni Soykırımı’da Almanya’nın Rolü) başlığını taşır. Dadrian’ın kitapları Türkiye’de Belge Yayınları tarafından basıldı.

1995 yılında yayınlanan “Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sorunu olarak Jenosid” kitabı yasal takibata uğradı, sonrasında beraat etti. Dadrian Zoryan Enstitüsü Soykırım Araştırmaları Bölümü yöneticisi olarak görev yapmaktaydı.

Vahagn Dadryan 2 Ağustos’ta ABD’de hayata gözlerini yumdu.

