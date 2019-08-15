Gelincik köyündeki kilise kaderine terk edilmekle kalmadı, gözden de çıkarıldı

Nadire Bahadi

Gelincik köyünde bulunan kilise, yetkililerin bakımsızlık ve ilgisizliğinden nasibini alırken avlusundaki mezarlar ise yok olmak üzere…

Ülkemizde ne kültürel, ne etnik değerler ne de eski yapı ve eserler hak ettiği değeri görmüyor.





Gelincik’te bulunan kilise yetkililerin ilgisizlik ve bakımsızlığından yıkılma tehlikesi yaşarken, duyarsız vatandaşlar tarafından da her geçen gün daha da talan edilerek zarara uğratılıyor.





Özellikle ülkenin tarihinde yer alan kuşaklar boyunca acılara neden olan savaş dönemindeki ölümlerle ilgili kayıp şahıslar ülkenin birçok bölgesinde toprak altında milim milim kazılarak aranırken, o dönemlerde kilisenin avlusuna defnedilen ve kabirleri bile olan mezarlar zarar verilerek talan ediliyor, bakımsızlıktan da her geçen gün yok oluyor.

SPREY BOYAYLA ZARAR VERİLDİ

Eski adı Vasili olan Gelincik köyünde hemen yol kenarında bulunan kilise, ilk etapta bakıldığında dış cephesi sağlam bir yapıya sahipken, yıllardan beri hiçbir bakım ve onarım yapılmaması nedeni ile yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.





Duyarsız vatandaşlar ve gerek köy gençleri gerekse civar köylerden geldiği düşünülen gençler tarafından kiliseye sprey boyayla zarar verilmiş durumda. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazılırken, çizilen cinsel organ resimleri ile kiliseyi ziyaret etmek isteyen Kıbrıslı Rumlar’a ve turistlere rezil oluyoruz.

MEZARLAR KIRILIP DÖKÜLDÜ

Kilise avlusunda ise birçok mezar bulunuyor. Mezarların taş kabirleri ve üzerlerinde Hristiyan dininin sembolü olan Haçlar her geçen gün kimliği belirsiz kişiler tarafından zarara uğratılıyor.





Kimi zaman oyun oynamak isteyen çocuklar tarafından bilinçsizce hasara uğratılan mezarlar, kimi zaman ise bile isteye bazı şahıslar tarafından talan ediliyor. Kilise avlusundaki insan boyundaki otlar, zaman zaman temizlense de, özellikle kilisenin hemen yanı başında köy mezarlığından toplanan çöpler, çöpe atılmak yerine kilisenin arka avlusuna atılıyor, bakımsızlık ve ilgisizliğe bir de çevre kirliliği ekleniyor.

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